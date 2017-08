"Sagra del Castellaro 2017" a Nogarole Vicentino: gnocchi di patate Monte Faldo De.Co.

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 19 a lunedì 21 agosto e da venerdì 25 a lunedì 28 agosto si terrà la "Sagra del Castellaro 2017" a Nogarole Vicentino in piazza Marconi con concerti, musica di dj set e orchestre, spettacoli, eventi sportivi, cerimonie religiose e degustazioni nello stand gastronomico. Specialità culinarie: paella di pesce e sangria (solo sabato 19 agosto) - gnocchi fatti a mano con le patate Monte Faldo De.Co. in vari sughi - frittelle - pizze cotte nel forno a legna. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra del Castellaro 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 19 agosto

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.15: Partenza dalla chiesa per la processione

ore 19.30: Santa Messa alla chiesetta votiva del Castellaro con le autorità del paese

ore 20.30: Cena con paella e sangria

ore 21: Esibizione di danza del ventre con "Le Ballerine di Iside" by Serena & Elisa

ore 21.30: Serata latino-americana con dj El Tigre

Domenica 20 agosto

ore 10.30: Santa Messa nella chiesa parrocchiale

ore 15.30: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione di ballo a cura della scuola "Beverly Dance Studio" di Nicola Zuccarello

ore 21: Serata di ballo liscio con "Luca e Silvia Band"

Lunedì 21 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata 12° Afro Energie con i dj Max Dalla Valle e Dario Mix

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Country con Alex dj

Sabato 26 agosto

ore 13: Iscrizioni "1° Trial del Castellaro"

ore 14: Partenza del giro in trial tra le colline del Monte Faldo fino al Park "Cava del Merso" con percorsi tracciati

ore 19: Arrivo del trial in zona fissa (ex campi da tennis) con prove tecniche e tracciato Mini Trial per bambini

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Santa Messa nella chiesa parrocchiale

ore 21: Serata Live Anni '80 Pop-Rock con il gruppo "Le Holograms"

Domenica 27 agosto

ore 9.30: Apertura "Trial Park" con prove tecniche e Mini Trial per bambini

ore 9: Chiusura Trial Park

ore 10.30: Santa Messa nella chiesa parrocchiale

ore 16.30: Apertura stand gastronomico + iscrizione Coppa Chiosco

Dalle ore 18 alle ore 19: "Happy Hour al Chiosco"

ore 21: Serata Live con "Luky Luke Live Band"

Lunedì 28 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Grande Notte "Afro Energie Rembember Mr. Charlie" con dj set by Max Dalla Valle, Dario Mix, Massimo Cerrato, Mauro Cerrato e Zio Franco

ELENCO SAGRE