"Sagra del Carmine 2017" a Mure di Molvena con fuochi d'artificio

Da venerdì 14 a lunedì 17 luglio si terrà la "Sagra del Carmine 2017" a Mure di Molvena nei pressi della parrocchia locale in via Collesello con intrattenimenti musicali, parco divertimenti per bambini, lotteria, pesca di beneficenza, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica anche dalle 12). Nel menù saranno presenti molte specialità locali dal baccalà con la polenta ai bigoli con l'arna fino alle grigliate miste e alle fritture di pesce. Non mancheranno i vini tipici selezionati nella cantina, birre alla spina, cocktail ed aperitivi nel corner bar.. Spettacoli da vivere ogni sera in collaborazione con "Villa Bonin- Club & Restaurant". Vedi anche: "Sagra del Carmine 2016".

MENU' COMPLETO: Antipasto di Pesce del Carmine (Canestrelli, Sarde in Saor, Cozze in Cassopipa, Crostini con Baccalà mantecato, Gamberone Reale) / PRIMI PIATTI: Gnocchi con: Ragù di Carne, Ragù d'Anitra, Burro e Salvia, Pomodoro - Bigoli con: Ragù di Carne, Ragù d'Anitra, Pomodoro / SECONDI PIATTI: Cosce di pollo alla Griglia - Salsicce alla Griglia - Grigliata Mista (Pollo, Salsiccia, Costine) - Gran Frittura della Laguna / CONTORNI: Polenta, Patate Fritte, Fagioli in Salsa

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 14 LUGLIO

Ore 20.00 - Spettacolo di Zumba Fitness - Zumba Kids - Sambafit

Ore 22.00 - Direttamente da "Villa Bonin": Dj set by Nicola Bozzetto (Reggaeton e Latin House)

SABATO 15 LUGLIO

Ore 22.00 - LOS MASSADORES "D.O.C.G in tour 2017" - Sarà a disposisione un bus navetta da Molvena

DOMENICA 16 LUGLIO - Madonna del Carmine - Santa Maria del Carmelo

Ore 10.00: Santa Messa in rito latino con la processione della Madonna del Carmine

Ore 21.00 - Cabaret con Giusy Zenere da "La Sai l'Ultima" quattro risate in compagnia"

Ore 22.00 - "Tributo Italiano" - "Musica Cover a 360°"

LUNEDI 17 LUGLIO

Ore 21.00 - In collaborazione con "Villa Bonin": Musica & Cabaret con Luca B.

Ore 23.00 - Estrazione lotteria con sottoscrizione a premi

Ore 23.30 - Gran finale con fuochi d'artificio

