Sagra del Baccalà a Montegalda

Festa Del Baccalà

Edizione 2018

Da Venerdì 05 a Lunedì 08 Ottobre 2018 - dalle ore 18:30

Montegalda (VI)

La Festa del Baccalà a Montegalda si svolge quest'anno dal 5 all'8 ottobre 2018, con serete tra ottimi piatti e divertenti spettacoli.

Tutte le sere, dalle ore 18,30, lo stand gastronomico sarà aperto e pronto a far assaggiare i deliziosi piatti a base di baccalà e altre ricette tradizionali.

Programma festa del Bacalà 2018 Montegalda



VENERDI' 5 OTTOBRE

DALLE 8.30 ALLE 12.30

“Festa degli alberi e dell'ambiente”

c/o parco Brigata Alpina Cadore Via Julia a cura delle scuole

primaria, secondaria e dell'infanzia di Montegalda

ALLE 19.00

Apertura stand Gastronomico con specialità di bacalà





SABATO 6 OTTOBRE

DALLLE 15.00 ALLE 16.00

Visite al Castello Grimani Sorlini

Visite gratuite con prenotazione obbligatoria presso sergreteria

del comune di Montegalda 0444/736413. Ritrovo davanti il Comune

ALLE 18.30

presso la sala Consiliare del Comune di Montegalda,

l'associazione “Banca della Voce presenta: Serata di Poesia e Musica

ALLE 18.30

Apertura stand Gastronomico con specialità di bacalà





DOMENICA 7 OTTOBRE

DALLE 8.30

“Puliamo il mondo” a cura della commissione ambiente Ritrovo presso Piazza Marconi Premiazione della classe più numerosa delle scuole

DALLE 10.00 ALLE 11.00

Visite al Castello Grimani Sorlini

Visite gratuite con prenotazione obbligatoria presso sergreteria del comune di Montegalda 0444/736413.

Ritrovo davanti il Comune

DALLE 10.00 ALLE 12.00

"Bassottando in Creatività" Presso Villa Gualdo. Creiamo insieme il nostro amico a quattro zampe.

Pet Therapy in collaborazione con:

Amici Bassotto Club "ABC"

Amministrazione Comunale Montegalda

Pro Loco Montegalda

Lions Club Vicenza Riviera Berica

Associazione Cave Canem Onlus

ALLE 12.00

Apertura stand Gastronomico con specialità di bacalà

ALLE 14.30

“Il fiume che unisce e che divide” biciclettata organizzata dalla biblioteca civica, da Montegalda al castello di S.Martino a Cervarese S.Croce.

Partenza da Piazza Marconi , ingrasso al castello costo 2 euro

ALLE 18.30

Apertura stand Gastronomico con specialità di bacalà





LUNEDI' 8 OTTOBRE

ALLE 18.30

Apertura stand Gastronomico con specialità di bacalà