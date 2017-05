PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da venerdì 19 a lunedì 22 maggio si terrà la "Sagra dei Bisi 2017" a Lumignano di Longare presso la Parrocchia di San Maiolo in via L. Mazzaretto 1 con spettacoli musicali, eventi sportivi, pesca di beneficenza e stand gatronomico (aperto ogni giorno per cena dalle 19 e nelle domeniche anche a pranzo dalle 12.30). Specialità culinarie: piatti con i tipici "Bisi di Lumignano". Nella zona "Barcollando" si potrà assaggiare aperitivi, shottini, vini, birre e bibite con dj set. Vicino alla zona ristorazione si potranno anche acquistare i "Bisi" direttamente dai produttori di Lumignano. Nei locali sotto la scuola materna ci sarà la pesca di beneficenza e l'angolo della creatività e dell'hobby. La manifestazione prevede un ricco programma di appuntamenti all'insegna dell'allegria e del divertimento per adulti e bambini con tutti intrattenimenti al coperto. Ogni sera sono previsti spettacoli musicali e concerti dal vivo. Ingresso libero.

BISI DI LUMIGNANO: i piselli o "bisi" di Lumignano sono garantiti con il marchio della De.Co. (Denominazione Comunale). Lo scopo di questo riconoscimento è la volontà di valorizzare e diffondere la conoscenza di un prodotto veramente locale, tipico e strettamente legato al territorio, con caratteristiche peculiari, che non trovano riscontro in altre zone per il tiepido clima collinare. La tradizione vuole che i "Bisi di Lumignano" arrivassero addirittura sulla tavola del Doge della Serenissima di Venezia per la festa di San Marco proprio per il suo gusto dolce inconfodibile.

MENU' DELLA SAGRA: Risi e Bisi - Lasagne e Bisi - Seppie e Bisi - Porchetta e Bisi - Spezzatino e Bisi - Coessin e Bisi - Formaggio e Bisi - Poenta e Sopressa - Patatine Fritte - Panini con Sopressa / Formaggio / Porchetta. Bevande: vino sfuso (calice, litro o mezzo litro) - prosecco (bicchiere o bottiglia) - acqua minerale (1 litro o mezzo litro) - birra alla spina (piccola da 200 cl. o media da 400 cl.) - bibite varie - caffè. In tutti i secondi piatti ci sono due fette di polenta o un pezzo di pane.

INFORMAZIONI: info@sagradilumignano.it - www.sagradilumignano.it. Per approfondire vedi anche: "Sagra dei Bisi 2016".

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 12 MAGGIO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Musica live dagli anni '60 fino ad oggi

SABATO 13 MAGGIO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: "Serata Country" con balli ed animazione a cura di Luca & Nike

DOMENICA 14 MAGGIO

ore 12.30: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 16: Show in piazza con balli di gruppo ed animazione

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata Latina

VENERDI' 19 MAGGIO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Concerto rock con band dal vivo

SABATO 20 MAGGIO

ore 15: Dimostrazioni di arrampicata sportiva "Al Sasso"

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Giovani con musica live

DOMENICA 21 MAGGIO

ore 11.30: Aperitivo Musicale nella zona "Barcollando"

ore 12.30: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 15: Dimostrazioni di arrampicata sportiva "Al Sasso"

ore 16: Passeggiate a cavallo sul campo da calcio

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata Liscio con orchestra

LUNEDI' 22 MAGGIO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata musicale con dj set

