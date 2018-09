Sagra a Molina di Malo

Sagra Molina di Malo 2018

PROGRAMMA COMPLETO



▶ Venerdì 14 Settembre 2018 ◀

- Ore 19.00: APERTURA STAND GASTRONOMICO, pesca di beneficenza e mostra di pittura di MONIA BIASIN

- Ore 20.30: ESIBIZIONI di Balli Latini

- Ore 21.30: serata di musica LATINO-AMERICANA con WALTER GARCIA DJ con pista da ballo in acciaio

▶ Sabato 15 Settembre 2018 ◀

- Ore 11.30: APERTURA STAND GASTRONOMICO e mostra di pittura di MONIA BIASIN

- Ore 18.00: APERTURA STAND GASTRONOMICO

- Ore 19.30: esibizione di ballo della Scuola LET'S DANCE di Franco e Anna

- Ore 20.30: serata danzante con l'orchestra SORRISO con pista da ballo in acciaio

▶ Domenica 16 Settembre 2018 ◀

- Ore 09.00: S. Messa

- Ore 10.30: APERTURA STAND GASTRONOMICO, pesca di beneficenza e mostra di pittura di MONIA BIASIN

- Ore 18.00: APERTURA STAND GASTRONOMICO

- Ore 19.30: esibizione di ballo con CENTRO DANZA HIP-HOP di Erika Zaffonato

- Ore 20.30: serata danzante con l'orchestra LINDA BISCARO con pista da ballo in acciaio

... e anche per quest'anno sarà presente la "Cantineta" con VINI DOC e DOLCI!

Nei giorni Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 sarà presente un ricco Stand Gastronomico con QUAGLIE ALLA BRACE, SALSICCE, POLENTA, TAGLIATELLE AL RAGÙ DI QUAGLIA, FRITTELLE, DOLCI, VINI DOC e ottimi COCKTAIL ANALCOLICI.

NOVITÀ 2018: stand gastronomico aperto anche Sabato 15 a mezzogiorno!

Area GIOCHI GONFIABILI aperta durante tutta la manifestazione.

(Chiusa in caso di brutto tempo)

La Sagra di Molina di Malo aderisce al progetto "GUADAGNARE SALUTE" con il patrocinio del comune di Malo e dell'ULSS 7.

TUTTE LE MANIFESTAZIONI SONO AD INGRESSO LIBERO E SI SVOLGERANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Sagra di Molina di Malo

Viale dell'Industria 16

36034 Malo (VI)