Quarta Festa della Famiglia a Castegnero

6 Maggio a colori con la Festa della Famiglia in Piazza Mercato a Castegnero.



Per il quarto anno consecutivo le realtà educative del territorio vi regaleranno un pomeriggio allegro e creativo per grandi e piccini

Laboratori, musica da sperimentare, divertimento!

_____________________

Programma

Dalle 16.00 Laboratori Creativi Gratuiti per bambini da 1 a 12 anni



“Un tesoro di Ape’ Laboratorio proposto da Az. Carlan Agnese inserito in Amambiente Festival 2018



Ore 17.00 Presentazione Nuovi Nati 2017



Ore 18.30 Spettacolo Finale Associazione CambiScena “TJ - theatre jockey”

_____________________



La Biblioteca Comunale di Castegnero propone durante tutto il pomeriggio PORTA 1 LIBRO PRENDI 1 LIBRO

bookcrossing per bambini, ogni bimbo potrá portare un libro e gli verrá dato un buono per sceglierne uno diverso tra quelli presenti!

_____________________

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerá in formato ridotto all’interno della Baita Alpina Alpini