Dal 7 al 9 settembre, in occasione della Festa dei Oto, in piazza delle Erbe verranno proposte tre giornate gastronomiche all'insegna di "Polenta e Baccalà e i sapori della nostra terra" a cura delle Botteghe di piazza delle Erbe e in collaborazione con la Pro Loco Postumia, l'Unpli provinciale e con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 22 si potrà gustare non solo il famoso piatto tipico vicentino, ma anche i prelibatezze della cucina tipica contadina.