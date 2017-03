"Noventa In Fiore 2017": mostra fotografica e pranzo di primavera

Domenica 2 aprile è in programma la manifestazione "Noventa in Fiore 2017" a cura della Pro Loco di Noventa Vicentina presso la tensostruttura in viale dei Martiri. Alle ore 10 ci sarà l'esposizione di foto e disegni a cura del Club Fotografico Il Campanile, Istituto Fogazzaro, scuole dell'infanzia Vita Gioiosa e 2 Giugno. Grazie alla collaborazione di commercianti e artigiani, che hanno permesso la buona riuscita dell'iniziativa, la giuria si riunirà alle 10.30 per premiare i migliori lavori del 2° Concorso "I Fidanzatini: Romeo e Giulietta" verso le 11.45. A seguire dalle ore 12 sarà aperto lo stand gastronomico per il "Pranzo di Primavera". Menù: penne al ragù o al pomodoro; risotto con Asiago, patate e rosmarino; secondo con salsicce e polenta o grigliata mista e polenta; contorni con fagioli, patatine fritte o polenta. Bevande: acqua naturale/frizzante (mezzo litro); coca cola; aranciata; thè pesca/limone (lattina); birra bionda alla spina; cabernet (caraffa o bicchiere). Ingresso libero.

