Motogiro motogiri svalvolati party 2018

HEY BIKER!!!!!!

anche quest'anno si presenta il motogiro svalvolato dei colli berici!!!



Ci troveremo con svalvolati e amici che vogliono aggregarsi per un giro pomeridiano sui colli berici che terminerà al lago di fimon in occasione del party/raduno dei motogiri svalvolati.

Il percorso è aperto a tutte le tipologie di moto da 50 cc IN SU.



Ricordiamo che il percorso verrà effettuato su strade regolarmente aperte alla circolazione per cui inviatiamo tutti i partecipanti a rispettare il codice della strada e a tenere un comportamento consono a un giro in compagnia (non è una gara di superbike) che vogliamo terminare nel migliore dei modi