"Montecchio Medievale 2017: La Faida" ai Castelli di Giulietta e Romeo

Montecchio Maggiore (VI) ricorda il Medioevo attraverso una rievocazione storica all'ombra dei castelli scaligeri, con spettacoli, accampamenti militari, mercati storici, fiera antichi mestieri, trampolieri, falconieri, dame e cavalieri, giostre storiche e vestizione dei bambini. Ristori alle tipiche taverne e le emozioni dello spettacolo "The Tempest" di W. Shakespeare: figure eteree su trampoli, giochi pirotecnici, fuoco e danza aerea per dar vita ad un'esibizione artistica dall'elevato impatto visivo.

Programma "Montecchio Medievale 2017: La Faida" dal 30 aprile al 1° maggio:

Domenica 30 Aprile - Castelli di Giulietta e Romeo - dalle ore 15,00 alle ore 21,00

ORE 15,00 - Apertura taverne Spettacoli d'Arme : duelli e sfide tra valorosi uomini e lo svolgersi della vita all'interno di un campo militare a cura delle Associazioni "Città del Grifo", "Sarvas San Marino", "Antica Fiamma". Giochi di bandiera con gli sbandieratori e i tamburi dell'Associazione Storico-Culturale "Giulietta e Romeo". Mercato agricolo dei sapori veneti dal produttore direttamente al consumatore.

ORE 20,00 - Anfiteatro Castello di Romeo - ingresso libero: Spettacolo "The Tempest" di W. Shakespeare - Figure eteree su trampoli, giochi pirotecnici, fuoco e danza aerea per dar vita ad un'esibizione artistica dall'elevato impatto visivo.

Lunedì 1° Maggio - Castelli di Giulietta e Romeo - dalle ore 11,00 alle ore 19,00

ORE 9,00 - Apertura taverne Castello di Giulietta Spettacoli d'Arme : duelli e sfide tra valorosi uomini e lo svolgersi della vita all'interno di un campo militare a cura delle Associazioni "Sarvas San Marino", "Antica Fiamma". Mercato Arti e antichi Mestieri. Danze storiche a cura dell'Associazione "Il Saltarello". Musica, giocoleria e tanto altro. Priare Visite guidate al suggestivo complesso di cave sotterranee. Un viaggio a ritroso nel tempo, quando da queste cave poste tra i due castelli si estraeva la pietra di Vicenza per costruire chiese, ville e ponti. Mercato dell'artigianato e della creatività animato da attori trampolieri e personaggi in costume storico. Castello di Romeo Animazione in costume con vestizione di tutti i bambini e alcuni papà. Installazione di LUDOS storici e allestimenti a cura dell'Associazione Un Mondo di Avventure. Mercato storico-artigianale a cura dell'Associazione Storico-Culturale "Giulietta e Romeo" Esposizione ed esibizione di falconeria dell'Associazione Antica Marca Alata; Accampamento armati a cura dell'Associazione Città del Grifo Torre castello di Romeo Mostra fotografica curata dal Fotoclub Montecchio Maggiore. Sul palco del castello di Romeo si esibiranno: Gruppo il saltarello Danze Sarvas San Marino - Duelli Antica Marca Alata - Falconeria In Vino Veritas - Musici Tamburi medievali Cividale Gruppo Storico "Giulietta e Romeo" - Sbandieratori e tamburi Candidati Giulietta e Romeo Accademia Creativa - Trampolieri Il Frate Ciarlatano - Rime e presentazione Ass. Città del grifo - Armati dimostrazione didattica. Al visitatore che avrà percorso più chilometri per vedere "Montecchio Medievale" sarà premiato con un omaggio/ricordo dell'evento. Informazioni e iscrizioni alla Taverna del Castello di Romeo durante la manifestazione nella giornata del 1° maggio.

Dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del 30 Aprile e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del 1° maggio sarà attivo un punto telefonico per informazioni chiamando 0444 492259. Servizio BUS Navetta: funzionerà al costo di 2 euro SOLO nella giornata del 1° maggio dalle ore 11,00 alle ore 20,00: biglietto valido per l'andata e il ritorno. Partenze da: Parcheggio Via Degli Alberi(servizio anche per disabili) - Parcheggio Ditta Xylem Via Lombardi. Per l'occasione, la struttura ricettiva "La Fracanzana Hotel Park" (www.lafracanzanahotel.com) propone l'offerta: tariffe del camper park nei giorni 30 aprile e 1° maggio il costo è di € 18,00 a piazzola ed è compreso di allaccio corrente, acqua, carico e scarico acque nere. Per gli ospiti dell'area camper sono inoltre a disposizione i servizi igienici, docce, lavabi per stoviglie e biancheria, lavatrice ed asciugatrice. Le tariffe del nostro transfer 8 pax - da e per Montecchio- sono di € 20,00 a tratta. In caso di maltempo l'evento sarà spostato al 07/05/2017 dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Approfondimenti: Edizione 2016 - Edizione 2015 - Edizione 2014.

