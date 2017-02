Manifestazione folkloristica "Vecia Fila" a Monte di Malo

L'evento si terrà nel piazzale del comune di Monte di Malo Sabato 1 e Domenica 2 Aprile 2017 Storia & Curiosità: L'evento, riconosciuto come tradizione popolare del paese, inizia dal mattino con "la Vecia", magistralmente costruita in cartapesta, in giro per il paese a raccogliere accuse, lamentele e eventuali difese su quanto sucesso nell`anno trascorso. Alla sera il tutto viene animatamente discusso, in dialetto locale da due aguerriti avvocati, nel tribunale allestito nel piazzale della chiesa esponendo gli errori voluti e non voluti comessi da personaggi di pubblico interesse locale, provinciale, nazionale ed estero. La manifestazione si conclude con la condanna al rogo della "Vecia" e l`esecuzione immediata in mezzo alla piazza con un grande falò. Tradizione vuole che l`imprevedibile guizzare delle fiamme possa indicare funesti o lieti presagi dell`anno a venire.

Il programma della manifestazione:

Sabato 1 Aprile

ore 21: Live "Li manda Zio Vartaki" dialeto-reggae live

ore 22: Concerto live "Mah?" Vasco Rossi cover Band. Apertura stand gastronomico con panini onti farciti, patatine e buona birra.

Domenica 2 Aprile

Dalle ore 14: • Mercatini dell`Artigianato Locale • Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali con Degustazioni. • Tante lavorazioni del legno eseguite direttamente sul posto

ore 16: Sfilata delle Majorettes di Malo che accompagneranno la Vecia alla sbarra • • Canterine del Feo gruppo di canto popolare di Tradizione Veneta • • Musicisti & Sbandieratori del gruppo storico Saletto • Danza Medievale con le Danzatrici delle Armonie Del salice. • • Spettacolo del giocoliere - Mangiafuoco

ore 19: Processo con rogo finale a sorpresa con il mangiafuoco

ore 22: Estrazione dei biglietti della Lotteria : 1° premio € 600 fino a 20 Premi Stand Gastronomico con: "Minestron Pasta e fasoi" - Panini di Cosciotto allo Spiedo - Fritole - Patatine e tanta buona Birra.

