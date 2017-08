"Livergon Fest 2017" a Magrè di Schio: green volley, musica live e degustazioni

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

AGOSTO 2017: ESCURSIONI - SAGRE - CHIOSCHI - PISCINE - CINEMA ALL'APERTO SUL TERRITORIO BERICO

Sabato 26 e domenica 27 agosto è in programma il "Livergon Fest 2017" a Magrè di Schio in via Asolo con eventi sportivi, musica live, aperitivi e stand gastronomico aperto dalle 19 alle 22 ("panini onti" e birra alla spina). Ingresso libero. Vedi anche: "Livergon Fest 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 26 AGOSTO

ore 14.30: Inizio torneo di green volley

ore 17.30: "Pina" - Il nuovo aperitivo di Magrè

ore 19: Apertura stand gastronomico con panini onti e birra

ore 20: Musica Live con i "Terakrua"

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 9: Torneo di green volley - 2° Parte

ore 10.30: Aperitivo con il nuovo aperitivo della "Pina"

ore 11: Apertura stand gastronomico con panini onti e birra

ore 14.30: Finali torneo green volley - A seguire premiazioni

ore 16: Giochi per bambini e non

ore 20: Dj set con Adelina Putin e Stefano Conti

