Da mercoledì 26 aprile a lunedì 1 maggio e da giovedì 4 domenica 7 maggio è in programma la manifestazione "L'Asparago e Dintorni 2017" a Sen Zeno di Cassola in piazza San Zeno con intrattenimenti musicali tra concerti e ballo liscio, eventi sportivi, una mostra-concorso e degustazioni nello stand gastronomico (aperto a cena alle 19.30 venerdì, alle 19 sabato e alle 18 domenica e i festivi più a pranzo alle 12 solo domenica e nei festivi). Inaugurazione mercoledì 26 aprile con il "Gran Galà del Turione" per a cena a base di asparagi bianchi bassanesi su prenotazione. L'evento è organizzato dal GAM Gruppo Amici dei Missionari di San Zeno. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 0424.570598 - 348.2244961. Per approfondimenti: "L'Asparago e Dintorni 2014" - "L'Asparago e Dintorni 2016".

