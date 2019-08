Keese Fest" a Roana: festa del formaggio con mercatino dei prodotti tipici

Festa del formaggio con stand gastronomico, mercatini e musica.

Domenica 18 agosto 2019 torna a Roana la tradizionale "Keese Fest", una festa dedicata al formaggio con mercatino agro-alimentare e dell'artigianato, stand gastronomici e tanta musica.

Domenica in piazza Santa Giustina a Roana c'è la festa del formaggio dedicata ai prodotti caseari con mercatino dell'artigianato e dell'agro-alimentare (9-19), laboratori didattici, stand gastronomici aperti pranzo dalle 12 fino alle 15 e a cena dalle 19 alle 22 con i piatti tipici dell'Altopiano e il formaggio Asiago DOP. L'eventi sarà un'occasione da non perdere anche per gli appassionati di linguistica, che potranno ascoltare l'antica lingua cimbra, ancora parlata dagli abitanti. Ingresso libero.

CUCINA & MERCATINO. La cucina del Palatenda proporrà un menù a base di formaggio a mezzogiorno e alla sera. Il "Keese Fest" si presenta come un percorso itinerante tra i sapori dei prodotti tipici tra formaggi, salumi e le bellezze dell'artigianato locale.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 9-19 - Piazza Santa Giustina: Mercatino tradizionale "Keese Fest" dell'agro alimentare e dell'artigianato

ore 12 - Palatenda di Roana: Stand gastronomico con pietanze a base di formaggio

ore 19 - Palatenda di Roana: Stand gastronomico con pietanze a base di formaggio

ore 21: Serata musicale

L'evento, che durerà tutta la giornata di domenica, si svolgerà in piazza Santa Giustina.

Presso gli stand gastronomici si potranno gustare alcuni piatti tipici dell'Altopiano ed il formaggio Asiago DOP, famoso ed apprezzato in tutto il mondo.

La festa del formaggio di Roana è un'occasione da non perdere anche per gli appassionati di musica, che qui potranno scatenarsi durante la sera.