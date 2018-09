Grande Festa di Latterie Vicentine: 1000 chili di formaggio gratis

Domenica 30 settembre a Bressanvido si rinnova l’appuntamento con la sesta edizione della Festa di Latterie Vicentine, manifestazione che si terrà in concomitanza con XX Transumanza, la più grande d’Europa, ideata da uno dei soci storici della cooperativa vicentina, Marino Pagiusco.

Il piazzale di Via San Benedetto, sede della cooperativa vicentina, sarà animato da un ricco programma di eventi a partire dall’attesissimo taglio della Forma Gigante del Formaggio della Transumanza. 1000 kg di formaggio, 2 metri di diametro, 11000 litri di latte, 11 mastri casari: questi i numeri della forma gigante, prodotta nello stabilimento di Bressanvido verso la fine del mese di luglio, utilizzando anche il latte raccolto anche nelle malghe dell’Altopiano di Asiago. Un formaggio dal sapore unico che verrà degustato dalle ore 16.00 dopo il taglio ufficiale effettuato dal Presidente Alessandro Mocellin. Anche per questa edizione il ricavato della forma andrà devoluto in beneficenza.

“Per i 400 soci di Latterie Vicentine la Festa della Transumanza – spiega il Presidente – è sempre stata un’importante ricorrenza, legata al territorio e alle sue tradizioni. Proprio per questo negli ultimi anni abbiamo voluto aprire le porte di casa nostra al pubblico e festeggiare tutti insieme con un evento speciale, come il taglio del ‘Formaggio della Transumanza’. Una forma gigante dal peso di oltre 1000 Kg, creata dalla passione e dall’esperienza dei nostri mastri casari”.

La manifestazione inizierà alle 10.30 del mattino con la visita guidata al polo produttivo più grande di Asiago DOP: per tutto il giorno si potranno conoscere da vicino i processi produttivi dello stabilimento di Bressanvido, trasportati da un apposito trenino e guidati da esperti casari. Novità dell’edizione 2018 sarà l’allestimento di un’area dedicata allo Street Food, dove poter degustare prodotti di alta qualità: sono stati selezionati i migliori food truck del territorio e non solo, che creeranno piatti e panini gourmet utilizzando anche i formaggi di Latterie Vicentine.

Il programma prevede alle ore 11.00 il workshop di degustazione di formaggi, birra e miele biologico: i maestri ONAF guideranno i partecipanti in un percorso sensoriale alla scoperta dei formaggi di Latterie abbinati alla birra Cimbra e al miele.

Alle 14.30 appuntamento con il workshop con degustazione formaggi, vini della Fattoria Sociale La Costa e miele. Anche per questa edizione non mancherà l'appuntamento con le Fattorie Didattiche per scoprire la vita contadina. L’associazione ornitologica Il Gheppio riprodurrà un’aia in cui saranno presenti animali da cortile e il piazzale sarà animato da un’esposizione di trattori e antichi attrezzi agricoli.

Numerose saranno le attività dedicate ai più piccoli: letture animate, battesimo della sella, giochi gonfiabili, trucca bimbi. Le guide ambientali di Ecotopia li intratterranno con il laboratorio “Natuarte”, guidandoli nella creazione di oggetti decorati tramite l’utilizzo di elementi naturali e “Riciclando”, laboratorio sul riciclo riutilizzando oggetti che non servono più. Per tutta la giornata sarà presente anche l’associazione “Amici Bovaro del Bernese”, che lo scorso anno ha riscosso grande apprezzamento: un’ottima occasione per trascorrere una giornata in compagnia di questi fantastici cuccioloni.

Immancabile l’appuntamento con Casaro per un’ora: alle 11 e alle 14.30 un mastro casaro insegnerà come fare il formaggio in autonomia e sicurezza, con tutte le attrezzature messe a disposizione da Latterie (massimo 13 postazioni per turno).

Dalle ore 16.30 sarà possibile ammirare la festa dall’alto con il volo statico in mongolfiera. Durante la giornata si potranno visitare le Risorgive di Bressanvido, site a poca distanza dallo stabilimento: presso il punto informativo, ubicato sul piazzale di Latterie, si potranno richiedere le specifiche mappe.

Inoltre, alle 9.00, nell’ambito del Festival dell’Agricoltura, verrà organizzata una passeggiata lungo le Risorgive, alla scoperta di rettili e anfibi partendo da villa Pagiusco. “Questa festa – conclude il Presidente Alessandro Mocellin – rappresenta una bella opportunità e un momento emozionante per vivere il territorio con le tante famiglie che ruotano intorno alla nostra realtà, che condividono i nostri valori. Vi aspettiamo numerosi!”