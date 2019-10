Fiera dei Santi ad Arzignano

In occasione della Fiera dei Santi in concomitanza con la festività si rinnova il tradizionale appuntamento ad Arzignano che attrae migliaia di visitatori, fra bancarelle, giostre, eventi, espositori ed associazioni.

Ci saranno circa 150 bancarelle di espositori con la presenza di alcune associazioni e un parco giostre con 33 attrazioni fino al 3 novembre.

La Fiera di Ognissanti è una grande festa nei giorni 1,2 e 3 novembre nelle vie: Corso G. Garibaldi, Via Asilo Bonazzi, Piazza Libertà, Corso G.Mazzini, Piazza G.Marconi, Via Campo Marzio, Piazza Campo Marzio, Via del Grifo, Via Kennedy, Via dei Broli, Largo De Gasperi e Piazza Risorgimento.

Le giostre sono in Piazza Campo Marzio, Largo De gasaperi, Piazza Risorgimento e via del Grifo e Piazza Valmaden.

I chioschi di degustazione di specialità gastronomiche e vini tipici locali nella ‘Baita Alpina’ a cura del Gruppo ANA in Piazza Libertà e nello stand a cura della Pro Loco in Campo Marzio.

Sono previste anche due importanti iniziative rivolte ai bambini e ai "diversamente abili”, Mercoledì 30 ottobre dalle ore 14 le persone diversamente abili accompagnate da agenti della polizia locale potranno salire sulle giostre gratuitamente. Il giorno seguente, giovedì 31 ottobre, dalle 14 alle 19 è prevista una ‘giornata del bambino’ nella quale i più piccoli potranno salire sulle giostre ad un prezzo ridotto”.

Per quanto riguarda il programma degli eventi collegati alla Fiera, sabato 26 ottobre è previsto “Lo Sbaracco”, festa del piccolo commercio si continuerà domenica con un concerto di musica sacra, uno spettacolo di danza in Piazza Libertà mercoledì 30 ottobre e poi venerdì il grande concerto di Ognissanti in Duomo alle ore 21.

Programma



Mercoledì 30 Ottobre

Piazza libertà ore 20.30

La danza dell’anima. L’associazione olistica In Lak’ech presenta le sue attività in una serata evento con yoga, meditazione e bagno di suoni. Portarsi tappetino e coperta

Venerdì 1 Novembre

Duomo di Ognissanti ore 21.00

Premio di Fedeltà alla Montagna e Premio della Bontà nella Valle del Chiampo

- Canti di Bepi De Marzi

- Coro femminile “Plinius” del Delta del Po diretto da Antonella Pavan

- Coro “Voci del Sese” di Arzignano diretto da Riccardo Baldisserotto

Domenica 3 Novembre

Chiesa di Restena ore 17.00

Festival organistico “Città di Arzignano” – 11° edizione

Organo e cornetto (Seicento stravagante)

Nicola Lamon organo

VENERDì 1 NOVEMBRE SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA DAL PARRCHEGGIO DELLA DITTA MARELLI A PARTIRE DALLE 14 FINO ALLE ORE 21.



“Voglio ringraziare chi si è già impegnato e si impegnerà nei prossimi giorni per la buona riuscita della Fiera –aggiunge il sindaco Alessia Bevilacqua- una manifestazione molto sentita dalla cittadinanza perché fa parte da centinaia di anni della nostra tradizione storico-culturale."