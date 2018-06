Per consentire lo svolgimento della “Festa in via Vaccari 2018”, organizzata da Confcommercio Vicenza, sabato 23 giugno, dalle 13 alle 22, verrà chiuso alla circolazione il tratto di via Vaccari compreso tra via Ferreto De Ferreti e l'incrocio con via Rossi, nonché via Toti, tra le vie Medaglie d'Oro e Vaccari, e via Filzi, tra le vie Vaccari e Medaglie d'Oro.

Anche il servizio autobus urbano Svt subirà alcune modifiche (per maggiori informazioni: http://www.svt.vi.it/).