"Festa Valle dei Mulini 2018" a Mossano

Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio si terrà la "Festa Valle dei Mulini 2018" presso la Fattoria Dalla Pozza in località Munari a Mossano in via Calbin con intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni giorno per cena dalle 19 e anche a pranzo domenica dalle 12).

Specialità culinarie: piatti tradizionali della cucina berica tra primi, secondi e dolci artigianali. Sono previste visite guidate alla Valle dei Mulini. Ogni sera alle 21 si potrà ballare con una pista in acciaio.

Sarà una manifestazione a carattere gastronomico e culturale alla riscoperta dei gusti e delle tradizioni del passato. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Mossano. Ingresso libero.

Programma

Venerdì 29 Giugno

ore 19.00 - Apertura stand gastronomico

ore 21:00 - Grande serata in collaborazione con: Musica a 360 gradi

Sabato 30 Giugno

ore 19: 00 - Apertura stand gastronomico

ore 21:00 - Serata danzante con Sonia Sipario Band

Domenica 1 Luglio

ore 9:00 - Visita guidata alla Valle dei Mulini e Ghiacciaia con partenza da Fattoria Dalla Pozza e sosta presso il mulino Cuchei

ore 12:00 - Apertura stand gastronomico

ore 21:00 - Serata Country con animazione e balli di gruppo insieme i dj Luka & Nike