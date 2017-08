"Festa Trotine 2017" a Cismon del Grappa

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 6 agosto e da lunedì 14 a sabato 19 agosto la Pro Loco di Cismon del Grappa organizza l’evento "Cismon Estate: Specialità Trotine 2017" con ricco stand gastronomico, intrattenimenti per bambini, spettacoli teatrali, passeggiate, visite guidate, serate danzanti con orchestre e concerti. Specialità culinarie: trotine fritte e fritture di pesce oltre a grigliate miste di carne e primi piatti con bigoli e gnocchi al ragù. L'evento si svolgerà sotto un maxi tendone presso il parco giochi.

MOSTRA: EL BEO COME NA' VOLTA. Sabato 12 agosto presso la sala polivalente di via Roma sarà inaugurata la mostra "El Beo Come Na' Volta" con le opere della pittrice Bertilla Valente, dello scultore Antonio Binelle e del pittore Franco Lazzarotto. Orari di apertura: giorni feriali 15.30 - 17 e 20 - 23 / festivi 9.30 - 12.

VISITE GUIDATE AL COVOLO DI BUTISTONE. Da lunedì 14 a giovedì 20 agosto ci saranno inoltre delle visite guidate al "Covolo di Butistone" con orari 10-12 e 15.30-17.30. Per informazioni: 338.8308984 - covolobutistone@libero.it - www.cismon.it/Covolo_di_Butistone.html.

INFORMAZIONI. Presidente della Pro Loco di Cismon del Grappa Riccardo Zanella 333.3121704. Ingresso libero

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Domenica 6 agosto - Festa Malga Termine

ore 10.30: Santa Messa alla Chiesa del Col de Broco

ore 12.30: "Pranzo in Malga"

Lunedì 14 agosto

ore 8: "Sveglia Cismon" con la "Passeggiata Cismon" di 7.5 chilometri nei dintorni di Cismon del Grappa. Partenza dall'Albergo "Alla Posta"

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Live Folk/Rock Music con il complesso "Caneva Sound"

ore 21.30: Serata Latina "Fiesta Mania Latin Tour"

Martedì 15 agosto

ore 8: "Sveglia Cismon" con la passeggiata "Strada del Genio" di 10 chilometri. Partenza dalla Strada Nazionale al chilometro 67.5

ore 17: Intrattenimenti e giochi per bambini presso il campo da tennis

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Disco con dj set

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Jean & Pierette"

Mercoledì 16 agosto - 1° Giornata dell'Acqua

Sia la sagra sia il servizio di stand gastronomico sono sospesi per mercoledì

ore 9: "L'Acqua Che Bevi" - Visite guigate alla "Sorgente dei Fontanazzi" a Cismon del Grappa in collaborazione con Enel. Ritrovo e partenza in via Porteghetti. Fine visita alle 13. Ingressso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

ore 9: "L'Acqua delle Trote" - Visite guidate all'impianto di "Itticoltura Vicentina" in collaborazione con l'Associazione Bacino Acque Fiume Brenta. Ritrovo e partenza in via Nostra Signora del Pedancino. Fine visita alle 13. Ingressso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Giovedì 17 agosto - 2° Giornata dell'Acqua

ore 9: "L'Acqua Che Ti Dà Energia" - Visite guidate alla Centrale Cavilla di Cismon del Grappa in collaborazione con Enel. Ritrovo e partenza in via Da Gai. Fine visita alle 13. Ingressso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: trotine fritte

dalle 19 alle 21: "Happy Hour Sound & Drink" con il gruppo blues/rock "Gli Anagramma"

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Alida Group"

ore 23: Estrazione Tombola con montepremi di 1200 euro

Venerdì 18 agosto

ore 10.30: Santa Messa in onore di "Nostra Signora del Pedancino"

ore 17: Giochi e animazione per bambini con gonfiabili e "go-kart a pedali"

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: trotine fritte

dalle 19 alle 21: "Happy Hour Sound & Drink" con il complesso folk "The Moonshiner's"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Blue Moon"

ore 23: Estrazione Tombola con montepremi di 1000 euro

Sabato 19 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

dalle 19 alle 21: "Happy Hour Sound & Drink" con il gruppo rock "Hellish & The Puppets"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Voice by Dennis & Enrica"

