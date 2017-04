"Festa Popolare di Pasquetta" ai Castelli di Montecchio Maggiore

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PER LA PRIMAVERA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Marcia dei Castelli", lunedì 17 aprile dalle 12 alle 19 è in programma la tradizionale "Festa Popolare di Pasquetta" nella zona dei Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore in viale 4 Martiri. Durante il pomeriggio nel parco della zona storica ci sarà il mercatino di prodotti tipici e artigianali con stand gastronomici, musica e folklore insieme ad artisti ed artigiani di un tempo, che faranno conoscere le loro produzioni nei vari aspetti più caratteristici. La cucina sarà curata dai volontari dell’Associazione Amici della Città di Montecchio, che organizzano l’evento con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per informazioni: Associazione Amici della Città di Montecchio 349.4934610

ELENCO SAGRE