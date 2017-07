Festa Patronale di San Giacomo a Lusiana con spettacolo pirotecnico

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 25 luglio dalle 15 alle 24 si svolgerà la Festa Patronale di San Giacomo a Lusiana in via Roma con musica, spettacoli, intrattenimenti/animazione per bambini, tombola, spettacolo pirotecnico e degustazioni di prodotti locali nello stand gastronomico. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 15.00 – Piazzetta Marchi – Laboratorio per bambini "GIOVANI SCALPELLINI"

ore 16.30 – TRUCCABIMBI e BOLLE DI SAPONE per i più piccoli

ore 17.00 – Via Roma – NASCONDINO PER TUTTI I BAMBINI

ore 19.00 – Terrazza Comunale – Apertura STAND GASTRONOMICO con speciaità locali

ore 21.00 – Piazza IV Novembre – Animazione, karaoke, musica e cabaret con Dj Kabubj + Terrazza Comunale – Musica con Dj Michael

ore 22.30 – Piazza IV Novembre – Tradizionale estrazione della TOMBOLA

ore 22.30 – Piazza IV Novembre – SPETTACOLO PIROTECNICO

ELENCO SAGRE