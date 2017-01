Da martedì 14 a sabato 25 febbraio si terrà la tradizionale "Festa di San Valentino" ad Agugliana di Montebello Vicentino presso gli impianti sportivi con musica, spettacoli e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 18 alle 21 (domenica 19 e lunedì 20 febbraio anche a pranzo dalle 12.30 alle 14). Specialità: "salame ai ferri" (piatto tipico della festa), bigoli al ragù di carne, all'anitra o con "oio e sardela", trippe alla parmigiana, salsicce e bistecche ai ferri con polenta e contorni (patatine fritte o "composte"). La Chiesa di Agugliana dedica al santo protettore degli innamorati uno dei due altari laterali, che fu eretto nel 1690 per volere del popolo, come è documentato dalla scritta in latino sovrastante il timpano. La festa è organizzata dall'Associazione Giovani Agugliana, che vuole riscoprire i ricordi dei propri nonni e antenati, facendo vivere ad altri questi momenti di divertimento, allegria e compagnia. Il lunedì "del Sagrin" quando lo stand è aperto dal primo pomeriggio, prevede varie serate musicali con un ricco stand gastronomico all’interno di un ampio capannone riscaldato e pavimentato. Per maggiori informazioni: info@giovaniagugliana.it.

Il programma della manifestazione:

Martedì 14 Febbario

ore 18: Apertura Pesca di Beneficenza e Stand Gastronomico

ore 19: Santa Messa

ore 20.30: Ballo Liscio con "Luca e Silvia Band"

Sabato 18 Febbraio

ore 18: Apertura Pesca di Beneficenza e Stand Gastronomico

ore 20.30: Ballo Liscio con Fiorella

Domenica 19 Febbraio

ore 10: Santa Messa nella Chiesa di Agugliana

ore 12.30 "Pranzo Sociale"

ore 15: Giochi Popolari

ore 16.30: "Magik & Music Show" con i "Giullastri" - Animazione, truccabimbi, magia e cabaret per adulti e bambini

ore 18: Esibizione della scuola di ballo "Andrea e Veronica" - Esibizione della scuole di danza "Paarnen" e "Bellydance"

ore 20: Ballo Liscio con Gianfranco e Lisa

Lunedì 20 Febbraio:

ore 12: Apertura dello stand gastronomico per il "Sagrin de San Valentin"

ore 20: Ballo Liscio con Fiorella

Sabato 25 Febbraio

ore 20: Cena con baccalà alla vicentina (gradita prenotazione)

ore 20.45: Show "Ridendo e Scherzando" con Jani & Albi

ELENCO TEATRO