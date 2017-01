Da venerdì 3 a domenica 5 marzo dalle 8 alle 18 si terrà la tradizionale "Festa di San Rocco" a Brendola in piazzetta del Donatore. Si tratta di una tipica manifestazione, caratterizzata da una parte religiosa con la processione per le vie del paese in occasione della festa del patrono San Rocco e da una parte ludica con tanti intrattenimenti per grandi e piccini. Venerdì 3 marzo sarà la data di ricorrenza ufficiale del santo patrono, che ricorda l’ex voto a lui fatto per aver liberato il paese dalla pestilenza della prima metà del 1700 nel nord Italia. Alle 19.30 è in programma la processione con partenza da piazza della Vittoria e alle 20 la Santa Messa nella Chiesa di San Michele. Sarà presente anche uno stand gastronomico aperto a pranzo. Partecipazione libera. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Brendola. Da definire ancora il programma degli spettacoli ed eventi musicali.

