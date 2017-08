"Festa di San Rocco 2017" a Scalzeri di Pedemonte

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Mercoledì 16, giovedì 17 e sabato19 agosto la Pro Loco Pedemonte e gli Amici Scalzarotti organizzano la tradizionale "Festa di San Rocco" insieme alla "Festa all'Emigrante" e alla "Festa delle Caneve" a Scalzeri di Pedemonte con intrattenimenti musicali di orchestre e gruppi, tornei di carte, giochi popolari per grandi e piccini, animazione per bambini e ricco stand gastronomico in funzione nei 3 giorni di sagra. Previste due serate danzanti con orchestre e un live. Ingresso libero. Vedi anche: "Festa di San Rocco 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 11 agosto - ore 19: 1° San Rocco Race

Mercoledì 16 agosto - Festa di San Rocco

ore 9: Apertura delle "Caneve" con le specialità scalzarota, pepe, kilona, stuzzichini e vini doc

ore 10.30: Santa Messa cantata dal coro parrocchiale di Pedemonte per il 60° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Alberto Carotta

ore 15: Giochi Popolari per grandi e piccini con la rottura delle pignate, la corsa dei sacchi, la mummia e palloncini

ore 15: Fase eliminatoria del Torneo di Briscola alla memoria di "Angelo Bertoldi e Gianpietro Longhi"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Marino Bandana"

Giovedì 17 agosto - Festa all'Emigrante

ore 9: Apertura delle "Caneve" con le specialità scalzarota, pepe, kilona, stuzzichini e vini doc

ore 15: Giochi Popolari per grandi e piccini con la rottura delle pignate, la corsa dei sacchi, la mummia e palloncini

ore 15: Fase Finale del Torneo di Briscola alla memoria di "Angelo Bertoldi e Gianpietro Longhi"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Aurora e I Principi"

Sabato 19 agosto - "San Rocheto" - Festa delle Caneve

ore 9: Apertura delle "Caneve" con le specialità scalzarota, pepe, kilona, stuzzichini e vini doc

ore 14.30 - 18.00: Intrattenimenti per bambini e bambine con il gruppo "CreAttivi"

ore 21: Concerto del gruppo "Rockpunto.it"

