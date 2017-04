Festa di San Marco e degli Aquiloni a Gambellara

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 23 e martedì 25 aprile si svolgerà la Festa di San Marco e la 6° Festa degli Aquiloni a Gambellara al Parco San Marco con intrattenimenti musicali, giochi popolari, spettacoli, una camminata tradizionale, il volo degli aquiloni e lo stand gastronomico oltre alla Santa Messa in onore al patrono e alla commemorazione per la Liberazione. Per tutta la domenica ci saranno gonfiabili gratuiti per bambini. Ingresso libero. Per approfondimenti vedi: "Festa di San Marco 2106".

Il programma della manifestazione:

DOMENICA 23 APRILE

ore 9: "Passeggiata di San Marco" sulle colline di Gambellara con un percorso di 10 chilometri e degustazioni di prodotti tipici nelle soste - Quote di partecipazione: 5 euro adulti - 3 euro bambini dai 6 ai 10 anni (assaggi + primo piatto all'arrivo)

ore 12.30: Apertura stand gastronomico

ore 15: 6° Festa degli Aquiloni - Laboratorio di costruzione aquiloni a 3 euro - A seguire il volo degli aquiloni realizzati

MARTEDI' 25 APRILE - SAN MARCO E COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE

ore 9.30: Partenza del corteo e sfilata da via Divisione Julia per le celebrazioni della Festa della Liberazione

ore 10: Santa Messa in onore al patrono San Marco

ore 11: Cerimonia al Parco San Marco, animata dagli alunni della scuola primaria e secondaria di Gambellara

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Gianfranco e Lisa" presso il Centro Associazioni

