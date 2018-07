Da mercoledì 1 a martedì 7 agosto si terrà la "Festa di San Gaetano in Conca 2018" a Thiene presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice in via San Gaetano 91 con musica dal vivo di orchestre e band, eventi sportivi di calcio e calcio a 5, pesca di beneficenza e ricco stand gastronomico aperto ogni sera. Ingresso libero

Programma

Mercoledì 1 agosto

Ore 19:30 Corriconca - podistica non competitiva

a seguire musica live con il gruppo Mr. Boss

____

Venerdì 3 agosto

Ore 20:30 musica live con il gruppo Juke Box 3.0

____

Sabato 4 agosto

Ore 18:00 S.Messa prefestiva

Ore 19:30 Torneo Calcio Ragazzi

Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 esibizione della scuola

"Time to dance Studio" con balli Latino-Americani e Standard

Ore 21:00 Serata con l'orchestra Roby Band

____

Domenica 5 agosto

ore 8:00 e 10:00 SS.Messe

Finale torneo di Calcetto

Ore 21:00 Serata con l'orchestra I Nuovi Delfini

Dalle ore 21:30 alle ore 22:00 esibizione della Silicon Kafe

____

Martedì 7 agosto - S. Gaetano

Ore 18:00 S.Messa

Ore 22:00 Radio Vicenza presenta: Ler'sWag 2018 Shiuma Party

con Dj Niko e Aletanz

Ore 20:30 Serata con l'orchestra Renato Rizzi e Gli Incontri