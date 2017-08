"Festa di San Gaetano in Conca 2017" a Thiene: musica, sport e degustazioni

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da mercoledì 2 a lunedì 7 agosto si terrà la "Festa di San Gaetano in Conca 2017" a Thiene presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice in via San Gaetano 91 con musica dal vivo di orchestre e band, eventi sportivi di calcio e calcio a 5, pesca di beneficenza e ricco stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (tranne giovedì 3 luglio). Ingresso libero. Vedi anche: "Festa di San Gaetano in Conca 2016".

FOOD & DRINK. Specialità culinarie venete: "Gnocchi de San Ghitan" - "Gnocchi del Dì" - "Gnocchi de Momi" - gnocchi al ragù/pomodoro/burro e salvia; stinco di maiale; grigliate miste di carne con salsicce e costine; galletto alla brace; wurstel e crauti. Ampia pista da ballo in acciaio. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all'interno del Palazzetto di Conca di Thiene.

TORNEO DI CALCIO A 5. Da sabato 22 luglio a sabato 5 agosto si svolgerà il Torneo di Calcio a 5 con semifinali venerdì 4 agosto e finalissima sabato 5 agosto.

BACIO DELLA RELIQUIA. Coma da tradizione il 7 agosto, giorno di San Gaetano, verrà celebrata la Santa Messa alle ore nella Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice con i cori parrocchiali e con il "Bacio della Reliquia" di San Gaetano

CHIESETTA DI SAN GIROLAMO E SAN GAETANO. Fondata nel 1482 la Chiesetta di San Girolamo e San Gaetano accoglierà i fedeli per le preghiere durante i giorni della festa a partire da mercoledì 2 a lunedì 7 agosto.

PARROCCHIA DI MARIA AUSILIATRICE. "E' riconosciuta ufficialmente dallo Stato Italiano l’8 settembre 1986. Il 29 novembre successivo entra in comunità Don Andrea Stevanin, che porta a compimento la nuova chiesa, restaura l’antica chiesetta di San Gaetano, costruisce il nuovo patronato Maria Ausiliatrice e aggiunge, annesso al Palazzetto Robur, un fabbricato ad uso magazzino. Rinnova anche l’impianto di illuminazione del campo di calcio ed esegue lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Saugo con il Centro di Formazione Professionale Saugo dotato di ascensore e di un laboratorio di informatica. Ma le priorità di don Andrea sono soprattutto di tipo pastorale: la cura delle relazioni personali attraverso l’accostamento capillare delle famiglie, l’impegno a sostenere le persone nella formazione alla fede e alla consapevolezza di essere “comunità” di credenti. Il 30 settembre 2007 la Conca saluta, dopo 21 anni, il parroco don Andrea Stevanin che la lascia per una nuova “missione” a Enego e il 14 ottobre accoglie il nuovo parroco don Antonio Guarise" (tratto da www.concaweb.it).

STORIA DI SAN GAETANO DA THIENE. San Gaetano nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480. Laureatosi a Padova a soli 24 anni, si dedicò allo stato ecclesiastico, senza però farsi ordinare sacerdote perche non si riteneva degno. Trasferitosi a Roma nel 1506 divenne subito segretario particolare di Papa Giulio II. Ma Gaetano non si lasciò abbagliare dallo splendore della corte pontificia, né si scoraggiò per la miseria morale che vedeva. Ritornato nel Veneto nel 1520, fondò alla Giudecca a Venezia l’Ospedale degli Incurabili e nel 1523 ritornò a Roma per fondare dei Teatini con il compito specifico della vita in comune e al servizio di Dio verso gli altri fratelli e di formare e donare alla Chiesa sacerdoti che vivessero la primitiva norma apostolica. Nel 1527 avvenne il feroce attacco dei Lanzichenecchi e anche Gaetano fu imprigionato e torturato; riuscì a liberarsi e si rifugiò a Venezia dove rimase fino al 1531 fondando, assistendo e consolidando tutte le Case del nuovo Ordine con annesse le opere assistenziali. Trasferitosi a Napoli vi rimase fino alla morte avvenuta il 7 agosto 1547. Venne canonizzato il 12 aprile del 1671 da Papa Clemente X.

CONCA DI THIENE. "La contrada della Conca è una delle più antiche di Thiene ed ha origini sicuramente medioevali: viene nominata per la prima volta in un documento del 1284 conservato nell’archivio storico comunale. La Conca costituiva uno dei tre borghi in cui era strutturata nel medioevo la nostra Terra di Thiene, che contava allora poco più di un migliaio di abitanti, assieme al Borgo del Castello, l’attuale Centro Storico, e al “Caput Villae”, l’odierna San Vincenzo" (tratto da www.concaweb.it).

INFORMAZIONI: www.concaweb.it - www.facebook.com/concaweb/

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: