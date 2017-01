Festa di San Biagio a Villa Da Porto di Montorso Vicentino

Sabato 28 e domenica 29 gennaio, venerdì 3 e sabato 4 febbraio si terrà la Festa di San Biagio a Montorso Vicentino in Villa Da Porto Barbaran in via Luigi Da Porto con due fine settimana di appuntamenti tra mercatini, concerti, spettacoli, mostre, funzioni religiose e degustazioni. La collaudata collaborazione tra comune, parrocchia, Pro Loco, Coldiretti, Protezione Civile e Associazioni d’Arma anche quest’anno ha prodotto un programma denso di eventi, distribuiti in quattro giorni a cavallo tra gennaio e febbraio e accompagnati dalla settimana delle composte e del torello allo spiedo. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla parrocchia di Montorso Vicentino.

Il programma completo della manifestazione:

Sabato 28 gennaio

Ore 17: Preparazione ed accensione del fuoco per lo spiedo nel cortile di Villa Da Porto con la collaborazione dei ragazzi delle scuole e vin brulè, cioccolata calda e tè offerti dalla Pro Loco; esibizione del Gruppo Arceri; apertura mostra fotografica Gruppo ISO 36050; apertura mostra di acquerelli; apertura mostra di archi e balestre a cura del Gruppo Arceri della Novella.

Domenica 29 gennaio

Ore 10: Apertura mostra mercato dei prodotti tipici locali ed etnici.

Ore 10.30: Santa Messa nella Chiesa Arcipretale di Montorso.

Ore 11: "Happy Gambellara": Aperitivo in Villa con i vini vulcanici di Gambellara e assaggi offerti da Macelleria Ghiotto e Caseificio Albiero.

Ore 12.30: Pranzo paesano “A Tavola con il Torello Allevato a Montorso” solo su prenotazione entro il 20 gennaio presso il Centro Sociale o telefonando ai numeri presenti sulle locandine; intrattenimento.

Nel cortile della Villa sarà visitabile l’esposizione “Le balle di Montorso: fantasia e… ” realizzata dai ragazzi delle scuole.

Venerdì 3 febbraio - ore 19.30: In Chiesa Arcipretale Santa Messa cantata dal Coro Polifonico San Biagio e benedizione della frutta.

Sabato 4 febbraio - ore 20.30: In Chiesa Arcipretale Concerto con il Coro Polifonico San Biagio.

