Sabato 3 e domenica 4 febbraio si terrà la Festa di San Biagio 2018 in Villa Da Porto a Montorso Vicentino con la collaborazione di Coldiretti, Protezione Civile e Associazioni d’Arma.

Programma:

Sabato 3 Febbraio

Ore 16: Preparazione ed accensione del fuoco per lo spiedo nel cortile di Villa Da Porto con la “collaborazione” dei ragazzi delle scuole… e per scaldare i presenti vin brulè, cioccolata calda e tè offerti dalla Pro Loco; apertura della mostra “Ricordiamo la Grande Guerra; apertura della mostra di fotografie, acquerelli, olio su carta e scultura in legno; esibizione e mostra di archi e balestre a cura del “Gruppo Arcieri della Novella”.

Ore 19,30: S. Messa solenne in chiesa cantata dal Coro Polifonico S. Biagio e benedizione della frutta.

Ore 20,30: Concerto in chiesa con il Coro Polifonico S. Biagio

Domenica 4 febbraio 2018

Ore 10: Apertura mostra mercato dei prodotti tipici locali ed etnici.

Ore 10,30: S. Messa in chiesa.

Ore 11,30: Aperitivo in Villa.

Ore 12: pranzo paesano “A tavola con il torello allevato a Montorso”. Il menù prevede maccheroncini al broccolo fiolaro, risotto con il tastasale, toro allo spiedo con contorno di patate e composte, dolce. Solo su prenotazione entro il 20 gennaio.

Nel cortile della Villa sarà visitabile l’esposizione delle “Balle di Montorso” realizzate dai ragazzi delle scuole.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia di Montorso.