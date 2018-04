Festa di Primavera a Schio

La Città di Schio festeggia l'arrivo della Primavera

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile 2018

Venerdì 6 aprile

ore 20.30 Lanificio Conte

I tesori enologici della provincia di Vicenza: incontro di cultura del vino e degustazioni di "calici" DOC con Andrea Da Ros, Wine Trainer & Degustatore Ufficiale FISAR

Ascom Confcommercio Schio, Consorzio Tutela Vini Gambellara, Consorzio Tutela Vino Lessini Durello, Consorzio Colli Berici e Vicenza, Consorzio Tutela Vini Breganze, Consorzio dell'Arcole DOC e FISAR

Info e prenotazioni tel. 0445-691231 - costo 10.00 euro



Sabato 7 e domenica 8 aprile

Centro Storico

Da sabato, dopo il mercato, e per tutta la domenica: installazioni floreali nelle piazze, mercato a tema con hobbisty, piante e prodotti per orti e giardini. 38 tra negozi e pubblici esercizi del Cuore di Schio aperti per festeggiare la primavera



Piazza Statuto

Polo eno-gastronomico con prodotti e vini tipici del territorio

Gnocchi di Posina e Gargati col consiero

Org. Fondazione Vivi Val Posina e Proloco di Torrebelvicino

Consorzio Consorzio Tutela Vini Gambellara, Consorzio Tutela Vino Lessini Durello, Consorzio Colli Berici e Vicenza, Consorzio Tutela Vini Breganze, Consorzio dell'Arcole DOC e FISAR



Piazza Falcone-Borsellino

Polo Scuole

Sala bar di Primavera, con cocktail e aperitivi analcolici

Org. Scuola Alberghiera di Tonezza del Cimone

presentazione del piatto primo premio al concorso di cucina dell’Alto Vicentino

Pane e dolci primaverili, preparati e sfornati in diretta

Org. Scuola Professionale di Trissino

Esposizione e vendita di prodotti orto-frutticoli

Org. Scuola Professionale Salesiani di Schio

e le e-bike della ditta ZanellaSchio di viale dell'Industria, bike, moto e fitness



Piazza Almerigo Da Schio

gonfiabili e altre attrazioni per bambini



Sabato, dalle ore 17.15, a Palazzo Toaldi Capra, Giacomo Dall'Ava presenta Gabriella Marin e le sue creazioni sartoriali in "Non c'è estetica senza etica": sfilata di moda con abiti ecosostenibili e altro, raccontati a suon di filosofia e ritorno alla natura.

Domenica, dalle ore 10.30 e dalle 15.00, sfilata dei militi storici del "Reggimento Treviso 1797" e di figuranti del Gruppo Esprit Libre

Per la Festa di Primavera le attività commerciali del Cuore di Schio propongono una promozione particolare sulla degustazione dei vini dei Consorzi di tutela delle DOC di Vicenza.

Inoltre:



Sabato 7 aprile dalle ore 17.00 alle ore 23.30 in piazzetta Garibaldi i 4 Amici Bar (Al Leoncino – Scledum – Nazionale – Garibaldi) propongono musica con il DUO CIMBRO FOLCLORISTICO



Domenica 8 aprile dalle 12 alle 15.30 in via Carducci su prenotazione pranzo con galletto alla diavola, fagioli e mescita di vini dei consorzi di vini Doc vicentini.





Con la collaborazione di:

Associazione Culturale "Il Tritone", Ass. Cuore di Schio, Ascom Confcommercio Schio, Confartigianato, CNA, Consorzio Vini Doc Gambellara e Durello, Consorzio Colli Berici e Vicenza,Consorzio tutela vini Breganze, Consorzio dell'Arcole DOC, FISAR, Fondazione Vivi Val Posina e Proloco di Torrebelvicino