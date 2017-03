"Festa di Primavera" a Schio: mercatino con sfilata storica del Reggimento Serenissima

Domenica 9 aprile dalle 9 alle 20 è in programma la "Festa di Primavera" a Schio in piazza Garibaldi e via Battaglione Val Leogra con il mercatino delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo. Saranno proposte molte idee regalo per la casa ed il tempo libero e saranno presenti numerose bancarelle di specialità enogastronomiche tipiche regionali d'Italia con degustazioni alimentari dolci e salate stagionali. Inoltre si potranno trovare prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano oltre al florovivaismo. Il programma della giornata prevede la presenza del 16° Reggimento di Figuranti Storici “Treviso” della Serenissima con la sfilata in corteo per le vie del centro storico. Ci saranno presenti set fotografici; cori itineranti; giochi gonfiabili ed animazioni per bambini. Presiederanno anche alcune delegazioni Internazionali delle città gemellate con Schio per festeggiare il 25° gemellaggio tra Schio e la cittadina lussemburghese di Pétange. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale di Schio in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo. Per informazioni o partecipazione come espositore: Raffaella 347.0495286 - nsv.eventi@gmail.com - www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi - www.nsvorganizzazioneeventi.altervista.org.

