Ritorna la festa di primavera a Costozza! Un ricco menù di carne e pesce ed i vini delle cantine di Costozza vi aspettano.

Anche quest'anno sarà riproposta la tagliata come piatto principe della manifestazione.



La festa si terrà come di consueto a Costozza di Longare nella tensostruttura di via Chiesa Nuova 37 dietro la chiesa con spettacoli, concerti, ballo liscio, esibizioni di danza, lotteria, e la domenica giochi e attività ludiche per bambini oltre alle degustazioni ogni sera nello stand gastronomico.

Nell'Area Giovani ci sarà in contemporanea il "Vaccaboia Rock Bar" con i concerti.

Sarà allestita anche un Area Bimbi con lunapark gonfiabili.

Programma

Venerdì 1

20:30 - Camminata col gruppo Pilates

21:15 - Luca & Nike Serata Country

Sabato 2

Ore 17:00 - Partita giovanilee Berica Basket

Ore 19:00 - Yoga in festa

Ore 21:15 - Millennium dance animazione

Domenica 3

Ore 12:30 - Pranzo domenicale

Ore 16:30 - Area bimbi - Magiche filastrocche

Ore 17:00 - Coppa Costobram

Ore 21:15 - Memora musica a 360°

Lunedì 4

Ore 21:15 - Orchestra da ballo I Nuovi Delfini