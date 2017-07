"Festa di Mezza Estate 2017: Magna Bevi Balla!" a Montecchio Maggiore

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 12 agosto alle 17 è in programma la "Festa di Mezza Estate 2017" con "Tutto in una notte…Magna Bevi Balla!" in piazza Carli a Montecchio Maggiore, dove il Ferragosto arriva in anticipo. L'evento è organizzato dal G.A.P. Gruppo Amici per la Piazza con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore. Per tutta la serata "Anguria Game", gadget omaggio ed esposizioni varie. L’ingresso è libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 17.00: Apertura stand birra e stand angurie

Ore 18.30: Apertura stand pizza

Ore 21.00: Inizio serata con musica revival 80 con dj set e a seguire musica caraibica e balli di gruppo con il maestro Wendy Del Rosario e le ballerine della scuola "Todo Se Puede" Escuela De Baile della Polisportiva di Brendola.

