Festa delle Erbe di Montagna: mostra-mercato fiori e scambio di semi a Lusiana

Sabato 29 e domenica 20 aprile è in programma l'edizione speciale della "Festa delle Erbe di Montagna" con la mostra-mercato delle specie botaniche e il libero scambio di semi oltre ad escursioni, incontri e degustazioni negli stand gastronomici. In particolare domenica ci sarà il mercatino di fiori, aromatiche, piante da collezione, alberi da frutto di antiche varietà e di prodotti tipici e per il benessere a base di erbe officinali e spontanee di montagna. L'evento è organizzato dalla Condotta Slow Food 8 Comuni e la partecipazione di Slowbier.de. Ingresso gratuito.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 29 APRILE 2017

Dalle ore 9 alle 12: Andar per Erbe con Pic-nic Gourmet - Ritrovo partenza al Bike Resort in località Val Fontana, Lusiana - Passeggiata Didattica alla scoperta delle erbe spontanee di montagna assieme a Antonio Cantele, erborista e Presidente Opfel on Pira e a seguire Pic-nic Gourmet nella splendida cornice del Campo Catalogo di Antiche Varietà di Mele e Pere in Contrada Bose, preparato dal Gruppo di Ristoratori di Lusiana. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 0424.406001 - costo 10 euroadulti e 5 euro bambini (solo se accompagnati e sopra i 6 anni).

Dalle 15 alle 18: Corso di Cucina a Base di Erbette – presso la sede dell’Istituto Alberghiero di Asiago, Asiago - Corso a cura di Mirko Rigoni, Fiduciario della Condotta SlowFood Altopiano 8 Comuni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 349-8430948 – costo 30€/persona.

Dalle ore 16: Inaugurazione Mostra Espositiva delle Erbe di Montagna presso la sede del Museo Palazzon, Lusiana - Realizzata da Ferruccio Valentini. A seguire Convegno degli Esperti presso la Sala Consigliare presso la sede del Museo Palazzon, Lusiana - dedicato ad approfondire il tema della valorizzazione, coltivazione e trasformazione di erbe officinali, spontanee e aromatiche di montagna. Relatori Alessandro Tannoia, fondatore de La Bottega dello Speziale, e Giorgio Voltolina, Consigliere della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali (FIPPO). Moderatore Antonio Cantele o Massimiliano Gnesotto. Al termine, proiezione de Lo Spirito Libero del Bosco – il video-documentario che racconta la storia Ferruccio “Fero” Valentini, vero “uomo delle selve”.

Dalle ore 20: Cena-Incontro a Base di Erbette presso il ristorante Vecchia Osteria Bertiaga, Lusiana - Relatore Antonio Cantele. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 0424-406002 – costo 25€/persona.

DOMENICA 30 APRILE 2017

Dalle 9 alle 18: Scambio Semi & Mercatino dei Fiori e dei Prodotti a Base di Erbe di Montagna – lungo via Roma, Piazzetta Marchi e Piazza IV Novembre, Lusiana - Mostra-mercato con la vendita di fiori, aromatiche, piante da collezione, alberi da frutto di antiche varietà e di prodotti tipici e per il benessere a base di erbe officinali e spontanee di montagna.

Dalle 9 alle 18: Degustazioni "GustErbe" presso la Terrazza Comunale, Lusiana - Sfizi e golosità a base di erbette con birra artigianale tedesca e succhi a base di erbe, a cura dell’Associazione Opfel on Pira, della Condotta SlowFood 8 Comuni e di SlowBier.de.

Dalle 9 alle 18: Mostra Espositiva delle Erbe di Montagna presso la sede del Museo Palazzon, Lusiana - Realizzata a cura di Ferruccio Valentini e dedicata alla valorizzazione, coltivazione e trasformazione di erbe officinali, spontanee e aromatiche di montagna.

Dalle 10: Laboratorio con le Erbe - Piazzetta Marchi, Lusiana - Laboratorio creativo con semina di specie spontanee a cura di Francesca Tescari e Lucia Sibillin.

Dalle 13: Pranzo-Incontro a Base di Erbette presso l’Osteria Fontanella, loc. Fontanella, Lusiana - Relatore Lisa Cantele. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 0424-700077 – costo 25€/persona.

Dalle 15 alle 18: Laboratorio "Coloriamo le uova con erbette di primavera" presso la sede del Museo Palazzon, Lusiana - Laboratorio per bambini. Per info e prenotazioni 0424- 407264 – www.museodilusiana.it

Dalle 16: Escursione "Andar per Erbe" - Ritrovo partenza in località Campomezzavia, Lusiana - Passeggiata Didattica alla scoperta delle erbe spontanee di montagna assieme alla guida Massimiliano Gnesotto. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 347.1836825 - costo 5 euro adulti e gratis/bambini (solo se accompagnati e sopra i 6 anni).

Dalle 17: Musica dal vivo del duo "A Bassa Voce" - Terrazza Comunale, Lusiana - Repertorio che spazia dal jazz al pop passando per alcuni classici della musica per film.

Dalle 20: Cena-Incontro a Base di Erbette presso il Ristorante Albergo Campomezzavia, loc. Campomezzavia, Asiago - Relatore Massimiliano Gnesotto. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@pomopero.bio o telefonando allo 0424.700189 - Costo 25 euro a persona.

