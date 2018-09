Festa della Zucca: gusti e sapori di una volta

Il programma

“A TAVOLA CON LA ZUCCA” Apertura stand gastronomico tutte le sere dalle ore 19:00.

LA DOMENICA APERTO ANCHE A PRANZO DALLE 12:00 ALLE 14:00



"ZUCCHE IN GARA" Consegna zucche e Iscrizioni al concorso da Venerdì 15 settembre ore 15:00 a Domenica 16 settembre ore 12:00



ZUCCARTE Mostra e Rassegna live di artisti , scultori, pittori, etc con protagonista sua Maestà la Zucca



MOSTRA CUCURBITA SAPIENS” Mostra strumenti musicali e oggetti realizzati con la zucca (dal 15 al 24 settembre)



MERCATINI DELLA ZUCCA – ENOTECA DELLA ZUCCA

------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDI’ 14 SETTEMBRE

Ore 22:00 COUNTRY MUSIC NIGHT by SUMMER COUNTRY

Maratona DJ e animazione con corso di ballo gratuito



SABATO 15 SETTEMBRE

Ore 20:00 Spettacolo di danza sportiva, standard e latino americane a cura della scuola “UNIVERSO DANZA SSD”

Ore 22:00 “OI&B” Tribute band ZUCCHERO



DOMENICA 16 SETTEMBRE

Partenza ore 09:30 ”ZUCCA RUN” Marcia competitiva - Iscrizioni su www.atleticobastia.it & mysdam.net



Dalle ore 11:00 alle 18:00 “CANTA FILO’ ” Spettacolo itinerante con i canti della tradizione popolare contadina.



Dalle ore 15:00 "A SPASSO CON LA ZUCCA" Sfilata in costume alla riscoperta delle origini contadine



Ore 21:00 Serata latina americano con la scuola di danza “MILLENIUM DANCE”



LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

Ore 21:00 Intrattenimento musicale con DJ LUCA

------------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE ***SOLO SU PRENOTAZIONE***



NOVITA' 2018



Ore 20:00 GRAN GALA' DELLA ZUCCA - Piatti della tradizione contadina rivisitate in chiave moderna

Per prenotazioni chiamare 3489318813 Simone

------------------------------------------------------------------------------------------

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

Ore 21:00 ”TAGADA' ORIGINAL GIOSTRA SOUND” Tormentoni anni '80 - '90



VENERDI’ 21 SETTEMBRE

Ore 22:00 JOVANOTTE Tribute band JOVANOTTI



SABATO 22 SETTEMBRE

Ore 09:30 “SCUOLE e ZUCCA” – Incontro delle scuole Primarie con sua Maestà la Zucca.



Ore 19:30 Spettacolare Esibizione di danze latine e caraibiche con la scuola di ballo “DANCE SPORT VENETO” di Torri di Quartesolo



Ore 22:00 “JACKSON ONE” Tribute band MICHAEL JACKSON



DOMENICA 23 SETTEMBRE



Dalle ore 11:00 alle 18:00 “ZUCCA NELLA STORIA” Rievocazione dei mestieri di una volta con il gruppo “AMANTI DELLE ORIGINI CONTADINE”



“LA TANA DEI TARLI” Ludo Area con giochi tradizionali in legno



Ore 20:00 Spettacolo di danza a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “SCARPETTE ROSSE” di Rubano (PD)



Ore 21:00 VIPERS Tribute band QUEEN



DURANTE LA FESTA POTETE GUSTARE I DELIZIOSI TORTELLI DI ZUCCA (rigorosamente fatti a mano)

RISOTTO CON LA ZUCCA , TARTUFO E PIOPPINI DEI BERICI – GNOCCHI CON LA ZUCCA – LASAGNE CON ZUCCA E PANCETTA – ZUCCA AL FORNO – COTECHINO CON ZUCCA IN AGRODOLCE – CARRE’ DI MAIALE CON ZUCCA AL FORNO – FIORI DI ZUCCA – DOLCI ALLA ZUCCA e altri piatti.



Per qualsiasi informazione contattare

Simone 3489318813

www.prolocomontegaldella.it

mail: montegaldellapl@libero.it festadellazuccamontegaldella@gmail.com