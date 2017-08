ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - FIERE MERCATO A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 26 agosto alle 19 l'Associazione "Amici dea Fontana" organizza la "Festa della Porchetta By Night" a Castegnero in via Fontane Fozze con una cena a base di prelibatezze di maiale su prenotazione obbligatoria. Previste degustazioni di porchetta, cucinata in vari modi. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 agosto alle ore 12. Infoline: 340.8139916 (Mauro) - 349.5070803 (Katy) - 345.8026820 (Giorgio).

