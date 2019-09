Festa della Patata e del Würstel ad Arzignano

Festa della Patata e del Würstel

Castello di Arzignano (VI)



dal 12 Ottobre 2019 al 13 Ottobre 2019

Castello di Arzignano - Vicenza



A grandissima richiesta,

In occasione del 5° anniversario

dopo il travolgente successo dell’ultima edizione,

Torna in Italia il binomio vincente!



FESTA DELLA PATATA E DEL WURSTEL!!



¤ Venerdì 11 Ottobre ¤

Ore 19:30 Apertura stand gastronomici

>Serata con la “Tirock Band”

Con un reportorio Folk, Rock in stile Oktoberfest!

Musica live con una scaletta ricca, varia e tutta da ballare!<



¤ Sabato 12 Ottobre ¤

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

>Serata con la “Peter Traktor Band”

Direttamente dalla bellissima Val di Solel!<



¤ Domenica 13 Ottobre ¤

Ore 09:00 5° Camminata del Würstel alla ricerca della Patata

NUOVO PERCORSO!

Si percorre un percorso attraverso i sentieri e le contrade di Castello con Partenza dal Palatenda Riscaldato in Piazzale della Vittoria alle ore 9:00.

Lungo il percorso si trovano le figurine della nostra mascotte.

Chi trova più figurine vince.

Tanti premi...

Ore 12:00 Apertura stand gastronomici (Pranzo)

Nel pomeriggio gara regionale di Ciclo Cross

e animazione con il Lunapask della Patata

Ore 18:00 Apertura stand gastronomici

>Serata con la “Stephal’s Brother Live Band & Belfo DJ”

Con i grandi successi in chiave divertente ed ironica!

Spettacolo assicurato!<



✦✦✦INGRESSO GRATUITO✦✦✦



✦✦✦OGNI SERA RICCHI PIATTI BAVARESI ED OTTIMA BIRRA D'IMPORTAZIONE✦✦✦



✦✦✦LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ PRESSO

UN PALATENDA RISCALDATO CON QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA✦✦✦

