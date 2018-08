"Festa della patata di Rotzo": 42ª edizione

La Festa della Patata di Rotzo torna sull'Altopiano di Asiago dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Attività e giochi per bambini, stand gastronomico con gnocchi e altri piatti a base di patate e prodotti tipici, intrattenimenti vari, musica dal vivo e balli.

Il PROGRAMMA

VENERDI 31 AGOSTO



Ore 18.00/19.00

HAPPY HOURS



Ore 19.00

STAND GASTRONOMICO con piatti a base di prodotti tipici locali

PATATE DI ROTZO... GNOCCHI PARTY!!!

Novità 2018: FRITTURA DI AVANOTTI!!!



Ore 22.00

Strepitoso concerto dei LOS MASSADORES

A segurie

Music Remix 360° with DJ CINI and EAZY B from Le Roi Bassano



SABATO 1 SETTEMBRE



Ore 18.00/19.00

HAPPY HOURS



Ore 18.00/22.00

DIMOSTRAZIONI REALTA' VIRTUALE "Il Bostel all'Età del Ferro" -costo 2,00 euro



Ore 19.00

STAND GASTRONOMICO con piatti a base di prodotti tipici locali

PATATE DI ROTZO... GNOCCHI PARTY!!!



Ore 22.00

Musica con ROCKSTAR VASCO ROSSI tribute band

A seguire

DJ SET MUSTACHE



DOMENICA 2 SETTEMBRE



Ore 9.00 S.MESSA a Castelletto

Ore 10.00 S.MESSA a Rotzo



Ore 10.00/13.00

DIMOSTRAZIONI REALTA' VIRTUALE "Il Bostel all'Età del Ferro" -costo 2,00 euro



Ore 12.00

STAND GASTRONOMICO con piatti a base di prodotti tipici locali

PATATE DI ROTZO... GNOCCHI PARTY!!!



Ore 14.00

INTRATTENIMENTO MUSICALE con EVA e FABIO



Ore 16.00/18.00

MAGIA E ANIMAZIONE PER BAMBINI con il MAGO POLPETTA



Ore 18.00

HAPPY HOURS



Ore 18.00/22.00

DIMOSTRAZIONI REALTA' VIRTUALE "Il Bostel all'Età del Ferro" -costo 2,00 euro



Ore 19.00

STAND GASTRONOMICO con piatti a base di prodotti tipici locali

PATATE DI ROTZO... GNOCCHI PARTY!!!



Ore 21.00

Concerto dei DEFENDERS

A seguire

DJ SET BISKY & EFREM





Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare le mostre:

-"ANTICHI ATTREZZI AGRICOLI E FORESTALI" a cura delle Donne di Rotzo

- Mostra fotografica "TZIMBAR EERDA" (terra dei cimbri) - mostra sui paesaggi dell'altopiano a cura di Roberto Costa Ebech

-Mostra fotografica a cura di Marco Sambugaro "IL POPOLO DELLE PATATE"



DOMENICA 2 SETTEMBRE dalle 11.00 DIRETTA RADIO STELLA FM