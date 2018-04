Festa della Frasca a Velo d'Astico

Torna la ‘Festa della frasca’ di Velo d’Astico organizzata mercoledì 25 aprile dalla Proloco del paese con la collaborazione dell’amministrazione e delle altre associazioni di volontari presso l’ex stazione ferroviaria di Seghe, lungo la ciclabile del trenino Rocchette-Arsiero.

C’era un tempo in cui, nelle case rurali dei contadini, durante la primavera, si vendevano i prodotti avanzati dalla stagione invernale, un modo per ricavare qualcosa e liberare la soffitta e la cantina per fare spazio ai prodotti estivi e autunnali.

La festa mantiene viva questa tradizione secolare, con delizie locali e divertimenti per grandi e piccini dal mattino fino a sera, bancarelle di artigianato e prodotti tipici, stand gastronomico con il "piatto tipico" della frasca, giri in carrozza con i cavalli, gonfiabili e truccabimbi per i più piccini, raduno vespe e moto con benedizione della sella, esposizione di animali da cortile dal vivo e musica a 360°