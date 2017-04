Festa della Frasca a Velo d'Astico con la "fugassa vicentina"

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 25 aprile si terrà la Festa della Frasca a Velo D'Astico presso la stazione ferroviaria di Seghe con escursioni, passeggiate, giochi per bambini, mercatini, intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico. Per tutta la giornata ci saranno bancarelle di artigianato locale e prodotti tipici, giochi de "na volta" e gonfiabili per i più piccoli, giri a cavallo con battesimo della sella. L'evento sarà allietato dalla musica dal vivo con Nicola e "Le Note di Notte". La specialità culinaria sarà il piatto tradizionale della "Frasca e la Fugassa". In caso di maltempo la menifestazione verrà spostata a lunedì 1 maggio. Ingresso gratuito.

