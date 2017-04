"Festa della Famiglia": Pasquetta in Cà Dotta a Sarcedo

TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

Lunedì 17 aprile dalle 9 alle 18 si terrà la "Festa della Famiglia: Pasquetta in Ca' Dotta 2017" a Sarcedo nel parco di Villa Ca’ Dotta a Sarcedo in via Roma 10 con escursioni, funzioni religiose, mostre, degustazioni e intrattenimenti musicali. Prevista un'esposizione di opere di scultori del legno e della pietra con dimostrazioni pratiche e una mostra di pittura degli allievi della Scuola di Pittura Sarcedo. L'evento è organizzato dal Gruppo Alpini Sarcedo con il patrocinio del comune dii Sarcedo. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. Info: Ufficio Cultura - 044.5346504 / Biblioteca 0445.884966 / www.comune.sarcedo.vi.it.

Il programma della manifestazione:

Dalle ore 9 alle ore 16: Camminate lungo i sentieri permanenti con un percorso di 8 chilometri a cura del Gruppo Podisti Il Sorriso - Partenza da Villa Cà Dotta e ristoro in località Cà Bosa

Ore 11: Santa Messa nel parco in suffragio di Giacomo Gechelin

Ore 12: Pranzo con merenda al sacco - Stand gastronomico con panini, bevande e focacce a cura del Gruppo Alpini e dei gruppi di volontariato di Sarcedo

Ore 15: Concerto del Corpo Bandistico "E. Bassani", diretto dal maestro Carlo Berlato Sella, e degli "Allievi Junior Band", diretti da maestro Cristian Pauletto

