ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 14 a lunedì 17 luglio si terrà la tradizionale "Festa della Contrà Concordia 2017" a Camisano Vicentino presso lo stand eventi in piazza Costituzione con musica dal vivo insieme ad orchestre, mercato artigianale, giochi per bambini con gonfiabili e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 (domenica anche a pranzo alle 12.30). Specialità culinarie: bigoli e gnocchi pomodoro/ragù/boscaiola, fritture di pesce, moscardini in umido, grigliate miste, piatto freddo con bresaola, pomodorini, mozzarelline e scaglie di grana. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 14 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Alice e I Diaposon"

Sabato 15 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20.30: "4° Lucciolata Sotto le Stelle" - gara podistica non competita di 6 chilometri

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Cristina Rocca"

Domenica 16 luglio

ore 8: Mercatino artigianale

ore 12.30: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Renza Glamour"

Lunedì 17 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Stereo B"

ore 23: Estrazione lotteria

