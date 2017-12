Festa della Cioccolata a Preara di Montecchio Precalcino

Domenica 3 dicembre alle 16 è in programma la Festa della Cioccolata al Centro Culturale di Preara di Montecchio Precalcino in via San Francesco 11 con degustazioni per grandi e piccini insieme alla proiezione gratuita del film "La Fabbrica di Cioccolato" di Tim Burton. Si potranno degustare tazze di cioccolata calda con ricetta classica a 2 euro e con gusti speciali a 3 euro.

