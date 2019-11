Festa della “cincionela co’ la rava” a Chiampo

Sabato 16 e domenica 17 novembre appuntamento a Chiampo con la tradizionale festa dedicata alla “cincionela co’ la rava”, la prelibata salsiccia di carne di maiale mista a cime di rapa gialla, una tradizione che ha ottenuto il riconoscimento del De.Co. che certifica e valorizza l’origine territoriale di un prodotto.

Stand gastronomici dove degustare il caratteristico prodotto tipico, musica, esposizioni di auto, moto e bici, intrattenimento per grandi e piccini e gara di regolarità turistica auto storiche e moderne "memorial Dal Grande".

In collaborazione con la pro loco il Comune di Chiampo organizza ogni anno a Novembre la festa della Cincionela Co’ la Rava, prodotto De. Co. della vallata. Si organizzano giornate con stand gastronomici accompagnati da eventi musicali e non solo. I ristoranti chiampesi propongono per tutto il mese menù tipici con protagonista la cincionela co’ la rava.

La cincionella è una prelibata salsiccia di carne di maiale mista a cime di rapa gialla, prodotta da più di cinquanta anni nella zona. I macellai di Chiampo preparano con amore quest´insaccato, seguendo l´uso dei nonni che hanno preceduto e insegnato. La carne della cincionella viene dalla coscia, dalla goletta e lo scanello. La rapa invece viene cotta e privata della pelle o buccia è tritata e amalgamata bene all´impasto.

PROGRAMMA