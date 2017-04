"Festa del Pescegatto 2017": degustazioni e musica a Mossano

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 24 e domenica 25 giugno dalle 19 alle 23 la Pro Loco di Mossano organizza la "Festa del Pescegatto 2017" presso la Fattoria Dalla Pozza in località Munari Mossano in via Calbin con intrattenimenti musicali e stand gastronomico (aperto ogni giorno a cena dalle 19 e anche a pranzo dalle 12 la domenica). Specialità culinarie: pescegatto in umido e fritto - piatti tipici berici. Ingresso libero. Per appofondire vedi anche: "Festa del Pescegatto 2016".

Il programma della manifestazione:

Sabato 24 giugno

ore 19: Apertura stand gastronomico con piatti a base di pescegatto e altre specialità della cucina berica

ore 21: Serata musicale con Flavio e il suo sax

Domenica 25 giugno

ore 12: Apertura dello stand gastronomico per il pranzo con portate a base di pescegatto

ore 19: Apertura dello stand gastronomico per la cena con pietanze a base di pescegatto e altre specialità tipiche della zona

ore 21: Serata danzante con "Sonia Sipario Band"

