Festa Del Panin Onto 2018 a Ponte di Barbarano

L'evento del basso Vicentino per eccellenza: la FESTA DEL PANIN ONTO torna a Ponte di Barbarano per deliziarvi in vista della stagione estiva!



Programma

Tutte le sere musica, spritz, cocktail, shottini e panini



Venerdì 08

Los Massadores- D.O.C.G Tour



Sabato 09

TANTAROBA DI RADIO STEREOCITTA' Tour 2018

Con MAX REBA & SIMO DJ



Domenica 10

CONTEST LIVE! con:

Castrados

L'incrocio

The Wingman



Crea il tuo panino:

Wurstel

salsiccia

porchetta

hamburgher

e molto altro



Promo PANINO + BIRRA = SHOTTINO OMAGGIO