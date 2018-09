EVENTO AD INGRESSO GRATUITO



FESTA DEL MARON 2018 - one shot live edition -

Valrovina - Bassano del Grappa



MAROON HAZE PRODUCTION HA IL PIACERE DI INVITARVI ALLA 19° EDIZIONE DI FESTA DEL MARON DI VALROVINA

LA FESTA CHE PER DEFINIZIONE APRE LE PORTE ALLA STAGIONE FREDDA PUR MANTENENDO CUORI RIGOROSAMENTE ROVENTI SI ESIBIRANNO GRUPPI GIOVANI, CON REPERTORIO PERSONALE E CON GENERE VARIO, SCOVARLI NON E’ STATO SEMPLICE

SONO TRE BAND ENERGICHE E CAPACI E SONO PRONTE A DIMOSTRARVELO E A TRASMETTERVI SCARICHE ENERGETICHE CON IL LORO SHOW PROPRIO LI AL SOLITO POSTO: SUL MITICO PALCO DI VALROVINA SITUATO PROPRIO DIETRO LA STORICA TORRE DEL PAESE, VI ACCOMPAGNERANNO PER TUTTA LA SERATA LE SELEZIONI ENOLOGICHE MIGLIORI DEI NOSTRI INTENDITORI, SI PREPARERANNO PIATTI TIPICI E NON MANCHERANNO I MITICI MARONI DI VALROVINA.



VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI E CON ABBIGLIAMENTO COMODO, PER TUTTA LA SERATA INOLTRE SARANNO A VOSTRA DISPOSIZIONE NUMEROSE ATTRAZIONI E GIOCHI PER VOI E PER IL VOSTRO ANIMALE PREFERITO.



Si esibiranno:

Patois Brothers - ADA - Bloody Millionaire -

Interventi musicali e closing set: Bob Rage&Peanuke