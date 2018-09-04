- Dove
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Quando
- Dal 13/10/2018 al 14/10/2018
- 21:00
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Prezzo
- Gratis
- Altre Informazioni
EVENTO AD INGRESSO GRATUITO
FESTA DEL MARON 2018 - one shot live edition -
Valrovina - Bassano del Grappa
MAROON HAZE PRODUCTION HA IL PIACERE DI INVITARVI ALLA 19° EDIZIONE DI FESTA DEL MARON DI VALROVINA
LA FESTA CHE PER DEFINIZIONE APRE LE PORTE ALLA STAGIONE FREDDA PUR MANTENENDO CUORI RIGOROSAMENTE ROVENTI SI ESIBIRANNO GRUPPI GIOVANI, CON REPERTORIO PERSONALE E CON GENERE VARIO, SCOVARLI NON E’ STATO SEMPLICE
SONO TRE BAND ENERGICHE E CAPACI E SONO PRONTE A DIMOSTRARVELO E A TRASMETTERVI SCARICHE ENERGETICHE CON IL LORO SHOW PROPRIO LI AL SOLITO POSTO: SUL MITICO PALCO DI VALROVINA SITUATO PROPRIO DIETRO LA STORICA TORRE DEL PAESE, VI ACCOMPAGNERANNO PER TUTTA LA SERATA LE SELEZIONI ENOLOGICHE MIGLIORI DEI NOSTRI INTENDITORI, SI PREPARERANNO PIATTI TIPICI E NON MANCHERANNO I MITICI MARONI DI VALROVINA.
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI E CON ABBIGLIAMENTO COMODO, PER TUTTA LA SERATA INOLTRE SARANNO A VOSTRA DISPOSIZIONE NUMEROSE ATTRAZIONI E GIOCHI PER VOI E PER IL VOSTRO ANIMALE PREFERITO.
Si esibiranno:
Patois Brothers - ADA - Bloody Millionaire -
Interventi musicali e closing set: Bob Rage&Peanuke
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