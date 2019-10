Festa dei Maruni a Nogarole: menù da leccarsi i baffi

Cosa c’è di meglio di un po’ di maruni brustolà, arrostiti al fuoco e gustati in compagnia di amici, magari con un buon bicchier di vino.

Ebbene, la Festa dei Maruni ad Alvese di Nogarole è un’occasione imperdibile per assaporare le prelibatezze della stagione autunnale, che ci riportano alla mente i ricordi dell’infanzia e il calore del caminetto o della stufa accesa nelle prime sere fredde dell’anno.

COSA SI MANGIA

I piatti sono tutti di alta gastronomia, con le migliori materie prime locali, lavorate come da tradizione contadina, e le ricette messe a punto da un grande chef come Amedeo Sandri.

Gli gnocchi di patate fatti a mano con le favolose patate Monte Faldo De.Co. i nostri mitici caùci (ma solo venerdì sera!), gnocchi di fioretta e gnocchi di patate fatti a mano con le patate Monte Faldo De.Co. e serviti in vari sughi, la migliore carne alla brace con polenta, piatti semplici della tradizione veneta come polenta e salado brustolà e polenta e formajo, patatine, panini, golosissime frittelle anche con la maresina e il “maronetto”, la speciale salsa di marroni ideata dal maestro di cucina Amedeo Sandri. Ce n’è per tutti i gusti!

Solo il venerdì, nel menù proponiamo anche i nostri mitici caùci di Alvese De.Co. Da provare!

Tra le specialità che vi consigliamo, tra le più richieste:

MENU'

torte di marroni.

gnocchi di fioretta,

gnocchi di patate fatti a mano e serviti in vari sughi,

la migliore carne alla brace con polenta,

piatti semplici della tradizione veneta come polenta e salado brustolà e polenta e formajo,

patatine, panini,

golosissime frittelle, anche con la maresina e il “maronetto”,

la speciale salsa di marroni ideata dal maestro di cucina Amedeo Sandri

maruni brustolà: le buonissime caldarroste di marroni nostrani

gnocchi di fioretta fatti con la fioretta del caseificio sociale di Nogarole (gli stessi che noi di Alvese prepariamo alla Festa del Formaggio di Nogarole)

gnocchi di patate al sugo cimbro (burro, speck e ricotta affumicata)

gnocchi di patate al sugo di marroni e Balsamico di Casa Lovato

polenta e salado brustolà

polenta brustolà e formajo

POLENTA E MUSSO!

PROGRAMMA 2019



VENERDI' 25 OTTOBRE – 10^ serata dei “Caùci di Alvese De.Co.”

Solo per questa sera, nel nostro ricco menù troverete anche i nostri mitici caùci: sono rotolini di pan biscotto pestato e cotto nel latte, con aggiunta di zucchero, uova e uvetta, bolliti in acqua e latte e serviti quindi con burro zucchero e cannella. Un piatto dolce della povera tradizione contadina di evidente origine cimbra, tramandato fino a noi per generazioni nelle famiglie di Alvese dalle brave donne di casa. A riprova della storicità e del legame col territorio di questo piatto tipico, nel 2018 il Comune ha riconosciuto a questo piatto la Denominazione Comunale: per saperne di più clicca qui.

20.00 – apertura stand enogastronomici

20.00 – apertura della MOSTRA COLLETTIVA “L’acqua diventa arte” presso il circolo di Alvese con opere ad acquerello di artisti provenienti da tutta Italia

20.30 – divertentissimo spettacolo popolare, canti e barzellette con EMILIO E I SUOI AMICI; sarà presente alla serata la CONFRATERNITA DEL TABARRO di Altissimo

Novità: 21.30 – presso la nuova area dedicata ai giovani BELFO DJ – VOLIERA PARTY: drinks and cocktails, musica e ampio spazio al coperto, divertimento assicurato!

SABATO 26 OTTOBRE

14.00 – 11^ MARUNI BIKE – PEDALADA TRA I MARONARI – Escursione in mountain bike di 13 km per i sentieri di Alvese, in collaborazione con “Bici Piazza” di Arzignano e “Ambiente Piscina” di Trissino. Iscrizione 5 €: al termine, brindisi in compagnia con maruni brustolà e vin bon. Premi al gruppo maschile e al gruppo femminile più numerosi offerti da “Ambiente Piscina” (l’appartenenza ad un gruppo va dichiarata al momento dell’iscrizione).

15.00 – BATTESIMO DELLA SELLA – Dalle 15.00 alle 20.00 battesimo della sella e giro a cavallo per bambini in collaborazione con il Centro Equestre Piccole Dolomiti di Quargnenta di Brogliano.

17.00 – apertura stand enogastronomici

17.00 – apertura mostra mercato riservata ai produttori locali

18.00 – 2^ edizione “CHE DU MARONI TRAIL” – Corsa trail autogestita e non competitiva al tramonto, in collaborazione con gli amici del “Durona Team”; iscrizione subito prima della partenza, quota di partecipazione a scelta 5 € per porzione di maruni brustolà e vin bon oppure 10 € piatto di gnocchi o carne alla brace e bevanda.

19.00 – S. MESSA animata dal Coro parrocchiale di San Pietro Mussolino

20.00 – musica a 360° con DJ BERTARINO – ballo liscio e balli di gruppo con GRANDE PISTA DA BALLO AL COPERTO

DOMENICA 27 OTTOBRE

8.30 – apertura piccola MOSTRA MERCATO riservata ai produttori locali

8.30 – COLAZIONE a base di polenta, sopressa, pan fatto in casa e formaggio “Monte Faldo De.Co.” della Cooperativa Produttori Latte di Nogarole.

8.30-9.00 – iscrizioni 16^ ESCURSIONE NATURALISTICA – Percorso di circa 9 km tra sentieri, boschi, panorami incantevoli e scorci caratteristici nel territorio di Alvese. Costo a persona 3 € con ristoro e aperitivo. Partenza dalle 8.30 in autonomia, percorso tracciato e segnalato; ore 9.00 chiusura iscrizioni e, per chi desidera, partenza di gruppo con guida esperta del territorio.

10.00 – Santa Messa nella chiesa parrocchiale

11.00 – premiazioni del Concorso nazionale di pittura ad acquerello “L’acqua diventa arte” organizzato con il contributo di Acque del Chiampo S.p.A. Presenta la premiazione il maestro Vico Calabrò.

12.00 – PRANZO a base di gnocchi di fioretta e gnocchi di patate in vari sughi, carne alla brace, maruni brustolà e tutte le nostre specialità

13.00 – giochi e ANIMAZIONE PER BAMBINI

14.30 – BALLO LISCIO su pista da ballo con GIANFRANCO E LISA. Attenzione: PISTA DA BALLO AL COPERTO!

15.30 – ESIBIZIONE DI BALLO delle scuole “Rosso-Blu” di Arzignano ed “Evoluzione Danza” di Villaverla

16.00 – in pista si riprende a ballare con GIANFRANCO E LISA

17.00 – riapertura STAND GASTRONOMICI con tutte le nostre specialità

DIVERTIMENTO E SPORT NEL TERRITORIO DI ALVESE

Con un’escursione a piedi e una in mountain bike vi porteremo a scoprire le meraviglie del territorio immergendovi nei sentieri e nei boschi dipinti dai mille colori dell’autunno, passando per le contrade arricchite da murales che raccontano la vita e i mestieri di una volta. Proponiamo anche un giro di corsa trail al tramonto per i veri appassionati di questo sport ed il battesimo della sella con giro a cavallo per bambini accompagnato dalle guide alpine del Centro Equestre Piccole Dolomiti.

Per saperne di più scrivere a gruppoalveseonlus@gmail.com

o chiamare il 333 5067098.