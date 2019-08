 Festa degli Gnocchi con la Fioretta a Recoaro: degustazioni, cooking show

Torna a Recoaro Terme la festa, folcloristica e rievocativa, che celebra il tipico piatto montanaro.

La “Festa dei gnochi con la fioreta”si svolgerà lungo le vie del centro termale come da tradizione.

Anche quest’anno, la Festa degli gnocchi con la fioretta animerà le vie di Recoaro Terme con musica e balli e con stand gastronomici e mercatini. Ovviamente agli stand gastronomici si potranno degustare i celebri gnochi con la fioreta De.Co., nella ricetta originale: si tratta di un piatto tipico montanaro, che riporta al palato il gusto tipico dei mangiari delle malghe degli alpeggio, povero ma altamente energetico.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

PADIGLIONE GASTRONOMICO COPERTO IN PIAZZALE SEGGIOVIA

1° WEEKEND-sabato 24 agosto dalle 17 alle 23 e domenica 25 agosto dalle 11 alle 23

2° WEEKEND-sabato 31 agosto dalle 17 alle 23 e domenica 1° settembre dalle 11 alle 23



SABATO 24 AGOSTO 2019

• Ore 17 - Inaugurazione e sfilata di costumi tipici a cura di gruppi folkloristici locali: Confraternita dei Gnochi con la Fioreta, il Gruppo Cimbro ed i malghesi dei Ronchi.

• Ore 21 - Teatro Comunale di Recoaro Terme: SHOW BOOK - Presentazione del romanzo “Tutto all’Aria” di Giulia Ethel Tomasi. La cantante attrice autrice omaggia Recoaro Terme con la presentazione di “Tutto all’Aria” il suo romanzo in prossima uscita. Un assaggio di 20 minuti in anteprima!

“Tutto all’Aria” è la storia di Amina, un’artista donna, che perde la sua voce, manda tutto all’aria e parte per un viaggio alla ricerca di sé. Ferita, dopo un tradimento, parte dal suo piccolo paese incastonato come una gemma nelle Piccole Dolomiti in cerca della sua vera voce, per aprirsi ad un volo più grande fino all’Australia, all’America, alla Cina, viaggi che le permetteranno di conoscere ed apprezzare profondamente le sue origini. Una storia che ha il potere di risvegliare altre voci, per smettere di ignorare ciò che ci ostacola, per poter liberare la nostra autenticità in questa vita, per risplendere e risuonare.



DOMENICA 25 AGOSTO 2019

• Ore 10, 15, 19 e 21 - Teatro Comunale di Recoaro Terme: SHOW BOOK - Presentazione del romanzo "Tutto all'Aria" di Giulia Ethel Tomasi.

• Ore 16 - Degustazione guidata di formaggi di malga a cura del famoso Maître fromager Alberto Marcomini, giornalista e volto della rubrica Gusto (TG5). Seguirà la presentazione del suo ultimo libro “Camminare la terra dei formaggi”, un libro per condividere i racconti di viaggi e le esperienze nel mondo del formaggio al quale il maestro ha dedicato la vita e che ci porterà a conoscere le storie di tanti protagonisti di questo mondo, che lo creano di nuovo tutti giorni con tanto entusiasmo e altrettanti sacrifici, tramandando le memorie e tradizioni.

• Ore 18 - Showcooking “Come si preparano i gnochi con la fioreta?” a cura dello chef della Locanda Seggiovia di Recoaro.



SABATO 31 AGOSTO 2019

• Ore 17 - 25° Raduno internazionale della fisarmonica. Sfilata ed esibizione in Piazzale Seggiovia e per le vie del centro.

• Ore 20:30 – 44ma Rassegna di canti popolari e di montagna, Chiesa Arcipretale.



DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

• Ore 9-18 - Raduno auto e moto d’epoca lungo via Lelia

• Ore 18 - Showcooking “Come si preparano i gnochi con la fioreta?” a cura dello chef della Trattoria Ai Menarini di Recoaro.



A Recoaro Terme questo piatto tipico ed originale viene servito comunemente per tutto l'arco dell’anno. Si possono gustare anche nelle malghe di montagna ancora aperte e attive, dove è anche possibile acquistare la fioretta per poterli preparare in casa.

Alcuni ristoratori si sono specializzati nel proporre questo piatto tipico, sia in versione De.Co. sia in versioni alternative, partecipando spesso attivamente alla "Venerabile Confraternita dei Gnochi con la Fioreta" di Recoaro Terme.

I Gnocchi di Fioretta nascono come piatto povero, ma molto saporito e molto energetico: ai malgàri di un tempo, infatti, bastava portare in malga un pò di farina e, sostituivano facilmente la patata (ingrediente classico nella preparazione dei gnocchi), con la fioretta, poco costosa e sempre a loro disposizione, così come il burro e un po' di formaggio stagionato o ricotta affumicata per guarnire.

I malgari dei Ronchi ci raccontano che una volta fatto emergere il burro che è stato passato attraverso la zangola, il recipiente in legno cilindrico usato per sbattere la panna, viene conservato il siero che vi rimane, chiamato “latin”. Viene quindi fatta la cagliata, da cui si può ottenere il formaggio, e viene riportata alla temperatura di bollore tramite un “magico alambicco”, a cui si aggiunge il “latin” per far magicamente affiorare la “fioreta”.