Festa d'Autunno della Riviera Berica

Venerdì 14

18:30 apertura stand gastronomici

21:15 Luca e Nike proporranno il loro country dj

Sabato 15

14:30 gara di briscola

16:00 giochi per bambini e ragazzi

18:30 apertura stand gastronomici

19:00 musica con il gruppo "Sweet Poopies"

20:00 scuola di ballo

21:00 musica e danze

Domenica 16

ore 9:00 passeggiata per i quartieri

ore 11:30 santa messa

ore 12:45 pranzo comunitario

ore 15:30 apertura pesca di beneficenza

ore 16:00 spettacolo teatrale

ore 18:00 apertura stand gastronomici

ore 18:00 musica con "The Crew of Grace"

ore 20:00 scuola Danzainsieme

ore 21:00 danze per tutti

Lunedì 17

18:30 apertura stand gastronomici

21:00 danze per tutti con Marco e i Niagara